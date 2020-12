CBF ignora Palmeiras na Libertadores, e terá que remarcar Dérbi Paulista

A CBF terá que reagendar o Dérbi Paulista entre Palmeiras x Corinthians, que aconteceria no dia 6 de janeiro de 2021. Isso porque o Verdão se classificou à semifinal da Libertadores, após vencer o Libertad por 3 a 0, e provavelmente jogará no dia 5.

No início do mês, a entidade desmembrou algumas rodadas do Brasileirão, para organizar as partidas que ocorrem antes e depois do Natal e Ano Novo. Assim, a CBF agendou o confronto entre Palmeiras x Corinthians, pela 28ª rodada, para o dia 6. O clássico seria o primeiro compromisso de ambas as equipes no ano que vem.

Para quando ficará Palmeiras x Corinthians?

Ainda sem um comunicado oficial, uma possível data para o Palmeiras x Corinthians seria o dia 2 de janeiro, um sábado. No entanto, isso estragaria o pequeno recesso estipulado pela CBF aos clubes, que só retornariam a campo em competições nacionais, no dia 6.

O Palmeiras ainda terá os confrontos de Copa do Brasil para disputar nesta reta final de ano. A equipe de Abel de Ferreira enfrenta o América Mineiro, nos dias 23 e 30. Além disso, o confronto contra o Vasco, válido pela primeira rodada do Brasileirão, segue sem ser realizado e ainda não foi remarcado – jogo teve que ser adiado por conta da final do Paulistão.

A última partida então do Palmeiras em 2020 será contra o América Mineiro, no jogo de volta da Copa do Brasil. No entanto, o primeiro jogo do ano que vem ainda segue sendo uma incógnita. Pode ser Palmeiras x Corinthians ou Palmeiras x River Plate/Nacional.

Confira os próximos jogos do Palmeiras

19/12 – Internacional x Palmeiras – 26ª rodada Brasileirão

23/12 – Palmeiras x América-MG – Jogo de ida semifinal Copa do Brasil

27/12 – Palmeiras x Red Bull Bragantino – 27ª rodada Brasileirão

30/12 – América-MG x Palmeiras – Jogo de volta semifinal Copa do Brasil

Sem data – Palmeiras x Corinthians – 28ª rodada Brasileirão

5/1 – River Plate/Nacional x Palmeiras – Jogo de ida semifinal Libertadores

9/1 – Sport x Palmeiras – 29ª rodada Brasileirão

12/1 – Palmeiras x River Plate/Nacional – Jogo de volta semifinal Libertadores