São Paulo x Atlético MG fazem ‘final’ na abertura da rodada do Brasileirão

São Paulo e Atlético MG fazem nesta quarta-feira (16) o confronto entre líder e vice do Brasileirão, em partida que abre a 26ª rodada. Às 21h30, a bola rola no Morumbi, com os donos da casa em busca de aumentar a vantagem diante do Galo para sete pontos. E os visitantes, com objetivo de colar na liderança, e ficar a um ponto do Tricolor.

Onde assistir São Paulo x Atlético MG

O confronto entre São Paulo x Atlético MG, o mais aguardado desta rodada do Brasileirão, terá transmissão na TV aberta, pela Rede Globo. Cleber Machado narra o jogo, mas com comentários de Casagrande e Ana Thaís Matos.

No entanto, o Premiere transmite o jogo no pay-per-view. Everaldo Marques comanda a narração do jogo, mas com comentários de Bob Faria e Caio Ribeiro.

Tropeço no clássico aumenta necessidade de vitória

Caso tivesse ganho o clássico Majestoso, contra o Corinthians, o São Paulo ainda teria sete pontos de vantagem para o Atlético MG. No entanto, com a derrota do Tricolor e vitória do Galo diante do Athletico Paranaense, essa vantagem caiu para quatro. Caso perca hoje, o time de Diniz verá a equipe de Sampaoli ficar apenas um ponto atrás.

O jogo de hoje é tratado como decisão para ambos os lados. Invicto neste Brasileirão em casa, o São Paulo terá um grande desfalque para o confronto desta quarta. Artilheiro da equipe no Campeonato Brasileiro, Luciano se lesionou na clássico do domingo, e está fora da partida. O jogador sofreu uma lesão na coxa esquerda e é baixa por tempo indeterminado.

Para o lugar do camisa 11, Pablo deve ser o titular e jogará então ao lado de Brenner no ataque são-paulino.

Galo vem embalado

O time de Sampaoli vai para o confronto com uma sequência de bons resultados nos últimos jogos. A equipe não perde no campeonato desde a rodada 19, quando sofreu uma revés de 3 a 0, para o Palmeiras. Uma vitória hoje, deixará a equipe com um ponto de distância para o São Paulo, que mesmo com a derrota, continuará líder.

A baixa do Galo para a decisão contra o Tricolor, será o zagueiro Réver. O capitão da equipe levou o terceiro amarelo contra o Athletico Paranaense, e está suspenso. Então, Gabriel deve herdar a vaga.

Escalações de São Paulo x Atlético na 26ª rodada do Brasileirão

São Paulo:

GOL – Tiago Volpi;

DEF – Juanfran, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo;

MEI – Luan, Daniel Alves, Sara e Igor Gomes;

ATA – Pablo e Brenner.

Atlético MG:

GOL – Everson

DEF – Guilherme Arana, Junior Alonso, Gabriel e Guga

MEI – Allan, Zaracho e Hyoran

ATA – Keno, Savarino e Vargas.

Jogo polêmico na ida

No confronto de ida, Atlético MG e São Paulo jogaram no Mineirão. Os visitantes começaram pressionando o adversário e conseguiram abrir o placar com Luciano. No entanto, após consulta ao VAR, o árbitro anulou o gol por impedimento, mas não estava. Logo depois da anulação do gol, o Galo cresceu na partida, e venceu por 3 a 0.

O erro do árbitro foi admitido pela Comissão de Arbitragem, e deixa o jogo de hoje ainda mais ‘quente’.