Ceará vence o Flamengo fora de casa pelo Brasileirão

Pela 29ª rodada do Brasileirão, o Ceará superou o Flamengo por 2 a 0 neste domingo (10) no Maracanã, no Rio de Janeiro. Com gol de Vina aos 13 minutos do primeiro tempo e Kelvyn, no segundo, o time visitante aproveitou as chances e conseguiu a vitória. Então, confira como foi o jogo pelo Campeonato Brasileiro.

Dessa maneira, o Flamengo continua afastado da liderança, com sete pontos de diferença para o São Paulo, ocupando o 4º lugar, com quarenta e nove pontos. Enquanto isso, o Ceará sobe para a 9ª posição.

Flamengo e Ceará pelo Brasileirão

Na primeira etapa, o time visitante começou tendo as melhores oportunidades de abrir o placar com Eduardo e Vinícius. O Flamengo também apresentou um bom futebol, mas nada de chances. Então, aos 13 minutos, em cruzamento, Leo Chú mandou para Vinícius para inflar as redes do goleiro César.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Depois de tomar o gol, o Mengo partiu para cima, mas sempre esbarrando na defesa adversária e em Richard, goleiro do Ceará. Dessa maneira, Arrascaeta, Pedro e Bruno Henrique conseguiram melhorar o ritmo da partida para o Flamengo, orientados por Rogério Ceni, mas não obtiveram sucesso.

Na segunda etapa, o time carioca começou melhor, com Gerson e Arrascaeta proporcionando boas jogadas aos colegas. Além disso, teve boas chances de deixar tudo igual, tendo as melhores com Pedro, mandando por cima do gol, sendo bloqueado por uma bela defesa do goleiro Richard e próximo aos 30 minutos mandando na trave.

O clima esquentou na partida. O técnico Guto Ferreira recebeu o cartão vermelho e teve que deixar o gramado. Com a conhecida regra de “quem não faz, toma”, o Ceará aproveitou e ampliou o resultado para 2 a 0, com gol de Kelvyn aos 45 minutos. Ademais, nos acréscimos, Gabigol fez a última tentativa do Flamengo, porém mandou direto para as mãos do goleiro.

Com o apito final, o Ceará garantiu mais uma vitória no campeonato, pulando para a 9ª posição da tabela do Brasileirão, com trinta e nove pontos.

Escalações:

Flamengo: César; Isla, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique, Filipe Luís; Everton Ribeiro, Willian Arão, Arrascaeta, Gerson; Pedro, Bruno Henrique.

Ceará: Richard; Bruno Pacheco, Otávio, Pagnussat, Eduardo; Fernando Sobral, Fabinho; Chú, Vinícius, Lima, Cleber.

Próximo compromisso de Flamengo e Ceará

O Ceará entra em campo no próximo domingo (17), pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, diante do Bragantino, às 20h30.

Enquanto isso, a equipe do Flamengo encara o Goiás na segunda (18), às 20h, no Serrinha. O objetivo da equipe agora é vencer e somar pontos para conseguir superar o líder tricolor, diminuindo a vantagem e tentando chegar até a liderança.