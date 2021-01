Classificação do Brasileirão: veja como ficou a tabela após a 29ª rodada

A 29ª rodada do Brasileirão se encerrou na noite desta quarta-feira (13) com placares inesperados que deixaram a tabela ainda mais embolada. O líder São Paulo continua com vantagem de três pontos mesmo depois de ser derrotado em clássico paulista, enquanto o Corinthians cresce cada vez mais no campeonato. Então, confira como ficou a classificação do Brasileirão.

Como fica a tabela do Brasileirão?

O Palmeiras abriu a rodada no sábado (09) com uma vitória de 1 a 0 em cima do Sport fora de casa. O alviverde, que está na final da Libertadores, aparece em 6º lugar na classificação do Brasileirão, somando quarenta e sete pontos.

O domingo não foi um bom dia para o Flamengo de Rogério Ceni, já que a equipe carioca perdeu por 2 a 0 para o Ceará, no Maracanã. Lutando para chegar até a liderança, o Mengo decepciona e agora segue em 4º, contabilizando quarenta e nove pontos.

Entretanto, o líder São Paulo também tropeçou na rodada. Em clássico contra o Santos, perdeu por 2 a 0 em casa, no Morumbi. Porém, mesmo com esse resultado, segue no topo da tabela do Brasileirão somando cinquenta e seis pontos, ou seja, três a mais que o vice.

O Internacional voltou a crescer no futebol brasileiro. Por 1 a 0, os gaúchos garantiram os três pontos e assim aparecem em segundo lugar, com cinquenta e três pontos, isto é, apenas três abaixo do primeiro colocado.

Já o Atlético-MG ficou no empate em 2 a 2 diante ao Bragantino. A equipe comandada por Sampaoli começou bem o campeonato, sendo cotado como um dos favoritos para levantar a taça. Então, estacionou em terceiro lugar, com cinquenta pontos.

Fechando a rodada, o Corinthians goleou o Fluminense por 5 a 0 na noite desta quarta-feira (13). Depois de se livrar do rebaixamento, o Timão agora está em 9º, com quarenta e dois pontos, chegando cada vez mais perto de garantir uma vaga em competições internacionais.

Confira a Classificação do Brasileirão 2020 atualizada

1 São Paulo – 56 pontos

2 Internacional– 53 pontos

3 Atlético-MG – 50 pontos

4 Flamengo – 49 pontos

5 Grêmio – 49 pontos

6 Palmeiras – 47 pontos

7 Fluminense – 43 pontos

8 Corinthians – 42 pontos

9 Santos – 42 pontos

10 Ceará – 39 pontos

11 Athletico-PR – 38 pontos

12 Atlético Goianiense – 36 pontos

13 Bragantino – 35 pontos

14 Sport – 32 pontos

15 Vasco – 32 pontos

16 Fortaleza – 32 pontos

17 Bahia – 29 pontos

18 Goiás – 26 pontos

19 Botafogo – 23 pontos

20 Coritiba – 22 pontos

Jogos da 30ª rodada do Brasileirão

O Campeonato retorna neste fim de semana, abrindo a rodada na sexta-feira (15), seguindo até a segunda-feira (18). Então, veja todos os jogos e horários.

Ademais, a partida entra Bahia e Corinthians válida por esta rodada acontece apenas no dia 28 de janeiro, quinta-feira, às 19h, na Arena Fonte Nova. Entretanto, ambos os times jogam durante a semana que vem, mas somente pela próxima rodada, a 31.

Na sexta-feira:

Palmeiras x Grêmio – 21h30

No sábado:

Fluminense x Sport – 19h

Vasco x Coritiba – 21h

No domingo:

Santos x Botafogo – 16h

Athletico-PR x São Paulo – 16h

Atlético-MG x Atlético Goianiense – 18h15

Internacional x Fortaleza – 20h30

Ceará x Bragantino – 20h30

Na segunda: