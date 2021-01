Palmeiras perde por 2 a 0 para o River, mas garante vaga na final

O Palmeiras está na final da Libertadores! Jogando no Allianz Parque, a equipe brasileira perdeu o jogo para o River Plate, nesta terça (12), por 2 x 0, mas avançou à decisão do campeonato por vencer a partida de ida por 3 a 0. Agora, o Verdão aguarda por Santos ou Boca Juniors, para fazer a finalíssima do campeonato no dia 30 de janeiro, no Maracanã.

Palmeiras sofre, mas avança à final da Libertadores

Em um primeiro tempo de amplo domínio dos argentinos, o Palmeiras pouco criou. Ainda que as chances do River demoraram a sair, a equipe teve posse de bola e soube aproveitar as oportunidades. Aos 28 minutos, logo depois de cobrança de escanteio, o zagueiro Robert Rojas subiu para ganhar de Gustavo Gómez, e abriu o marcador.

O placar ainda dava classificação ao Verdão, mas os argentinos continuaram a pressão diante dos brasileiros. Para piorar o cenário, o capitão palmeirense Gustavo Gómez precisou ser substituído aos 40 minutos, ao sentir lesão. Três minutos depois: gol do River. De la Cruz cruzou da direita, e Matiás Suárez se antecipou do zagueiro Luan e desviou a bola, que sobrou para Borré, livre, na segunda trave só empurrar para o gol. River 2 x 0.

Segundo tempo

No segundo tempo, o Millionarios, assim como no primeiro, retornaram pressionando. A pressão deu resultado e logo aos sete minutos, mais um do River. No entanto, o árbitro anulou o tento argentino, por impedimento no início da jogada. A anulação do gol deu esperanças ao time de Abel Ferreira, que continuou sendo pressionado.

Aos 27, expulsão na equipe argentina. O zagueiro Rojas levou o segundo amarelo em jogada contra Rony, e deu adeus à partida. No entanto, os visitantes continuavam em cima do Verdão, e quem parecia ter perdido um jogador, era a equipe brasileira. Aos 31′, o River ainda teve um pênalti anulado pelo VAR, após marcação dentro de campo do árbitro.

A partida tornou-se tensa, mas com os argentinos pressionando até o final. Nos últimos minutos, lance de possível pênalti para o River, mas enquanto o árbitro analisa o lance no VAR, a arbitragem de vídeo identificou um impedimento na jogada. Lance anulado e Palmeiras garantido na final da Libertadores.

Final da Libertadores

Na decisão marcada para o dia 30 de janeiro, no Maracanã, a equipe vai enfrentar o vencedor de Santos x Boca Juniors, que se enfrentam nesta quarta (13), na Vila Belmiro, às 19h15.

