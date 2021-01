Classificação do Brasileirão: veja como ficou a tabela após a 32ª rodada

A 32ª rodada do Brasileirão terminou na noite desta segunda-feira (25) com resultados que mexeram ainda mais com a tabela. O Internacional segue na liderança, com quatro pontos de vantagem sob o vice, o São Paulo. Enquanto isso, Bahia, Goiás, Coritiba e Botafogo brigam para não cair. Então, veja como ficou a classificação do Brasileirão.

Como fica a tabela do Brasileirão?

Abrindo a rodada, o São Paulo ficou no empate com o Coritiba em 1 a 1 jogando em casa, no Morumbi. Com esse resultado, o tricolor perdeu a chance de diminuir a vantagem com o novo líder da competição. Assim, o clube paulista termina o fim de semana em segundo lugar, com cinquenta e oito pontos.

Para o Vasco, o sábado foi de alegria, já que derrotou o Atlético-MG por 3 a 2. Em uma incansável luta para não cair, o time carioca conquistou os três pontos e agora termina a rodada em 15ª posição com trinta e cinco pontos. Já o Galo é o 4º com cinquenta e quatro.

No Grenal disputado no domingo (24), o Internacional saiu vitorioso. Por 2 a 1, o time vermelho conseguiu aumentar a vantagem na liderança para sessenta e dois pontos, ou seja, quatro a mais que o vice. Já o Grêmio segue em 6º, com cinquenta e um.

O Flamengo também não foi bem. Derrotado por 2 a 1 pelo Athletico-PR, a equipe de Rogério Ceni segue na berlinda tentando alcançar a ponta da tabela. Dessa maneira, permanece em terceiro lugar com cinquenta e cinco.

Ademais, o Palmeiras também não foi bem na rodada. Por 2 a 1, o Ceará ganhou do alviverde e assim pula para a 8ª posição da classificação do Brasileirão. O Verdão, entretanto, estacionou em 5ª posição com cinquenta e um.

Fechando a 32ª rodada, o Bragantino superou o Corinthians inesperadamente por 2 a 0 jogando fora de casa, na Neo Química Arena. Agora, o Timão permanece em 10ª posição com quarenta e cinco pontos.

Confira a Classificação do Brasileirão 2020 atualizada

1 Internacional – 62 pontos

2 São Paulo – 58 pontos

3 Flamengo – 55 pontos

4 Atlético-MG – 54 pontos

5 Palmeiras – 51 pontos

6 Grêmio – 51 pontos

7 Fluminense – 50 pontos

8 Ceará – 45 pontos

9 Santos – 45 pontos

10 Corinthians – 45 pontos

11 Bragantino – 44 pontos

12 Athletico-PR – 42 pontos

13 Atlético Goianiense – 42 pontos

14 Sport – 35 pontos

15 Vasco – 35 pontos

16 Fortaleza – 35 pontos

17 Bahia – 32 pontos

18 Goiás – 29 pontos

19 Coritiba – 27 pontos

20 Botafogo – 23 pontos

Jogos da 33ª rodada do Brasileirão

O fim de semana recebe a 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, começando no domingo (31), encerrando apenas na terça-feira (02). Então, saiba quais são os jogos e horários.

Ademais, a partida entre Santos x Corinthians foi transferida para o dia 17 de janeiro, às 19h, na Vila Belmiro.

No domingo:

Vasco x Bahia – 16h

Coritiba x Grêmio – 16h

Atlético Goianiense x São Paulo – 16h

Atlético-MG x Fortaleza – 17h

Internacional x Bragantino – 18h15

Ceará x Athletico-PR – 19h

Fluminense x Goiás – 20h30

Na segunda:

Sport x Flamengo – 20h

Na terça: