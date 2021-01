Gre-Nal: veja quem leva vantagem entre Inter e Grêmio

Considerado por muitos a maior rivalidade do futebol brasileiro, Internacional e Grêmio já fizeram 428 clássicos, tradicionalmente conhecido como Gre-Nal. A primeira partida entre os arquirrivais ocorreu no dia 18 de julho de 1909, com uma goleada histórica para os gremistas. Isso porque Tricolor venceu o Colorado por 10 a 0, nesta que é a maior goleada do confronto. No entanto, nos números gerais, a vantagem não fica o Imortal. Confira quem é o freguês do Gre-Nal.

Quem é freguês de quem no Gre-Nal?

No total, as equipes já se enfrentaram em 428 oportunidades, e o Internacional tem uma ligeira vantagem diante do seu rival, em número de vitórias. O Colorado já venceu 156 jogos, contra 136 do Grêmio e 136 empates. Em gols, a vantagem também é do Inter que balançou a rede 586 vezes, enquanto o Tricolor fez 557 tentos.

No entanto, embora atualmente a vantagem seja dos colorados, no início do Gre-Nal, quem detinha o maior número de vitórias era o Grêmio. O Inter apenas passou seu rival em 1945. Naquela ocasião, as equipes disputaram o clássico 89 e estavam empatados com 37 vitórias cada. O time do Beira-Rio venceu a partida por 4 a 2, assumiu a liderança dos confrontos e nunca os gremistas ultrapassaram.

Quem venceu mais vezes pelo Brasileirão?

Embora o Grêmio seja freguês do Inter, pelo Campeonato Brasileiro, a vantagem do clássico é Tricolor. Em 59 Gre-Nais, o Imortal venceu 23, empatou 17 e perdeu 19 partidas.

Quem é o freguês do Gre-Nal no Estadual?

No entanto se contabilizar apenas jogos pelo Gauchão, o Colorado tem mais vitórias que o Grêmio. São 56 vitórias do Inter e 51 de seu rival. Mas, pelo Estadual, o resultado que mais vezes se repetiu foi o empate: 63.

História da alcunha ‘Gre-Nal’

Tradicionalmente, os clássicos do futebol possuem uma alcunha, e no confronto entre Inter e Grêmio, não seria diferente.

O jornalista Ivo dos Santos Martins, torcedor do Grêmio, criou a expressão em 1926. E o motivo? estava cansado de escrever por extenso os nomes do clubes, e uniu o início do nome de um, com o final do outro.

Jejum do Internacional

Embora tenha vantagem no número de vitórias do clássico, o Inter vive um jejum sem vencer o Grêmio, o que deixa a história de ‘freguês do Gre-Nal’ ainda mais interessante.

O Colorado não sai vitorioso do confronto desde 9 de setembro de 2018. Na ocasião, a equipe venceu a partida por 1 a 0, com gol de Edenílson. De lá para cá, foram mais 11 jogos, com nenhuma vitória do Inter.

Recheado de rivalidade, a partida entre as equipes sempre reserva conflitos e discussões. Veja algumas brigas do clássico Gre-Nal.

Próximo Gre-Nal

Neste domingo (24), as equipes escrevem mais um capítulo na história do então Gre-Nal. Às 16h, Inter e Grêmio se enfrentam no Beira-Rio, em partida válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Este será o clássico de número 429, e na reta final da competição, as duas equipes buscam os três pontos para manterem a esperança de conquistarem o troféu do Brasileirão, que há 25 anos não vai para o Rio Grande do Sul.

A última conquista de Brasileiro de um time gaúcho ocorreu em 1996, com o Grêmio. Já o Inter, não fica com o caneco desde 1976, e vive um dos maiores jejuns na competição entre os clubes considerados ‘grandes’.