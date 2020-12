Corinthians na Libertadores? Timão vence Goiás e se aproxima do G-6

O Corinthians venceu o Goiás na noite desta segunda-feira (21), por 2 a 1, na Neo Química Arena, e chegou aos 36 pontos. A vitória na 26ª rodada do Brasileirão foi a primeira de virada da equipe na temporada. Isso porque Fernandão abriu o placar no início do confronto, mas com duas assistências de Cazares, o time de Mancini reverteu o placar. Os três pontos deixam o Alvinegro na nona posição, a cinco do G-6, e deixa o Corinthians com esperanças de chegar à próxima Libertadores.

Corinthians na Libertadores?

Logo depois de oscilar muito no campeonato, o Timão engatou uma sequência de bons resultados e não perde há cinco jogos. Com duas vitórias seguidas – diante do São Paulo e Goiás – Mancini afirma que o Corinthians então ‘mudou de patamar’ e já começa olhar para a parte de cima da tabela. Libertadores passa a ser obsessão do Corinthians no campeonato.

O Timão, em certo ponto do Brasileirão, chegou a brigar para não ficar na zona do rebaixamento. Mancini então conseguiu organizar a equipe e, aparentemente, encontrou o time titular. Na partida de ontem (21), mesmo sofrendo o gol logo aos 3 minutos inicias, a equipe teve calma para fazer seu jogo e reverter o marcador. Gustavo Mosquito aos 14′ e Jô aos 6′ da segunda etapa, comandaram a vitória corintiana, que contou com duas assistências do meia Cazares.

Três clubes estão à frente do Corinthians até a sexta colocação, que garante vaga à Libertadores: Santos (8º), Fluminense (7º) e o Palmeiras (6º). Entretanto, destes adversários, o Timão enfrenta dois, nas próximas três rodadas. O rival Alviverde seria o primeiro compromisso do time de Mancini em 2021. No entanto, a partida entre Corinthians x Palmeiras, que ocorreria dia 6 de janeiro, foi adiada para 18, por conta do jogo da equipe de Abel Ferreira na Libertadores.

Já o encontro contra o Fluminense será no dia 13, e então, este será o primeiro jogo do Timão no ano que vem.

Próxima rodada

Na próxima rodada, então antes dos jogos de confrontos diretos contra Palmeiras e Fluminense, o Timão enfrenta o Botafogo. Uma vitória do Corinthians, pode deixar a equipe mais próxima da Libertadores. A partida será a última do Timão em 2020.