Jogador do Athletico-PR agride atleta do Flu com voadora no rosto

Athletico Paranaense e Fluminense fizeram nesta segunda-feira (21), a final do Campeonato Brasileiro Sub-17. O Tricolor venceu a partida por 2 a 1, e ficou com o título. No entanto, a partida na Arena da Baixada terminou em confusão. Aos 48 minutos da etapa complementar, logo depois de um desentendimento entre João Neto e Ataíde, uma pancadaria começou. No meio da discussão, o jogador do Rubro-negro, João Gabriel, deu uma voadora no rosto de Neto.

A confusão começou quando João Neto e Ataíde se enroscarem no campo em uma tentativa de contra-ataque do Fluminense. Logo depois dos dois discutirem, a pancadaria começou. Os atletas que estavam no banco de reservas entraram em campo, e a confusão durou cerca de 10 minutos.

+ Bahia demite Mano Menezes e afasta meia acusado de racismo

Veja o vídeo da voadora no rosto

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Registro de parte da pancadaria na final do Brasileirão sub-17, entre Athletico e Fluminense. Um ABSURDO pic.twitter.com/Qqq8npb4p9 — Rafael Silva (@rafaelrsilva__) December 21, 2020

Além da voadora no rosto, outra agressão chama a atenção no vídeo. Vinicius Amaral, que também estava no banco de reservas do Athletico-PR deu seguidos chutes em um jogador do Fluminense que estava caído no chão.

Em foto tirada no vestiário logo depois da partida, é possível ver como ficou o rosto do atleta de 17 anos, após receber a voadora no rosto.

João Gabriel estava no banco de reservas, mas no meio da confusão, saltou com as travas da chuteira direto no rosto do atacante tricolor. Por sorte, nada de grave aconteceu com o atleta da equipe carioca.

Entretanto, após quase 10 minutos de confusão, o árbitro do confronto expulsou nove jogadores. Cinco do Athletico-PR: Ataíde, João Gabriel (reserva), Renan, Vinicius Amaral (reserva) e Vitor do Carmo, e quatro do Fluminense: Alexsander, Eduardo (reserva), Metinho e João Neto.

+ Corinthians x Goiás fecha 26ª rodada do Brasileirão; veja onde assistir

Com o jogo retomado, o Fluminense concretizou a vitória por 2 a 1, e ficou com o título do Campeonato Brasileiro Sub-17. No jogo de ida, o Tricolor venceu a partida pelo mesmo placar, mas no Rio de Janeiro.