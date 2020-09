Além de Jô, Fágner marcou para o Corinthians; Bruno Nazário e Kalou anotaram para os cariocas. Apesar do empate no fim, resultado não assegura Tiago Nunes no comando do clube paulista e treinador balança no cargo.

Corinthians e Botafogo ficaram no 2×2 pela oitava rodada do Brasileirão. Fagner anotou o primeiro gol da agora, Neo Química Arena. Apesar do empate no fim, resultado não assegura Tiago Nunes no comando do clube paulista e treinador balança no cargo.

Como foi a partida Corinthians x Botafogo?

Em um primeiro tempo dominado pelo Botafogo, o Corinthians saiu em vantagem.Desse modo, logo aos 12 minutos de jogo após Marcelo Benevenuto derrubar Gustavo na área, Fagner cobrou pênalti e anotou o primeiro gol da Arena Corinthians. Que pós Naming Rights, é denominada Neo Química Arena. Dez minutos mais tarde, Bruno Nazário, de falta empatou a partida para o Botafogo, que até então dominava o confronto, ao passo que os donos da casa pouco agiam no setor ofensivo.

O Botafogo, mesmo fora de seus domínios, ritmava a partida e buscava jogo, em uma partida fraca tecnicamente, por ambas às equipes. Como imaginado, o setor de meio-campo foi responsável pelas ações, ou a falta delas durante a primeira etapa.

Araos e Camacho pelo Corinthians, Caio Alexandre e Honda pelo Botafogo travavam duelos de pouca criatividade, bem como possuíam dificuldades em armar jogo aos homens de frente de seus respectivos times.

Como foi o segundo tempo?

Na volta da segunda etapa, as alterações promovidas por Tiago Nunes e Paulo Autuori pouco fizeram efeito, desse modo, a partida se arrastava de forma sonolenta, entretanto, o Botafogo é quem buscava jogo e se lançava ao ataque em alguns momentos isolados.

Aos 30, o recém chegado, Salomon Kalou, após belo lançamento, limpou Danilo Avelar e deslocou Cássio para colocar o Botafogo em vantagem. Desse modo, Léo Natel e Otero entraram pelos corintianos e deram mais dinamismo ao ataque corintiano, que até então pouco produzia com Mateus Vital e Ramiro.

O Botafogo se encaminhava para vencer a partida, quando Jô, aos 48 finaliza após bela assistência de Fagner e empata o jogo. Tudo igual na Neo Química Arena. Corinthians 2×2 Botafogo.

Corinthians possui nove pontos e está em décimo, podendo ser ultrapassado pelas equipes que jogam na rodada, ao passo que o Botafogo com oito pontos somados e momentaneamente em décimo terceiro.

Próximo confronto

Na quinta-feira (10), o Timão recebe o Palmeiras, e faz o clássico ‘dérbi’ às 19h15.