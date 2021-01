Corinthians x Fluminense: saiba onde assistir jogo do Brasileirão

O Corinthians faz sua estreia em 2021 nesta quarta-feira (12), às 21h30. A equipe enfrenta o Fluminense, na Neo Química Arena, e fecha a 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sem jogar desde o ano passado, a partida de estreia do Timão no ano foi adiada, com a classificação do Palmeiras à semifinal da Libertadores. O dérbi que aconteceria no dia 6, precisou ser alterado para o dia 18, por conta da partida do Verdão contra o River Plate, no dia 5. Ademais, saiba onde assistir Corinthians x Fluminense pelo Brasileirão.

Onde assistir Corinthians x Fluminense no Brasileirão?

A partida entre Corinthians x Fluminense pelo Brasileirão terá transmissão da TV aberta. Isso porque a Rede Globo exibe o jogo para todo o Brasil. O Premiere também transmite o confronto, mas no pay-per-view.

Corinthians chega embalado para o jogo

Vindo de três vitórias seguidas, o time de Mancini atravessa seu melhor momento na temporada. Sem perder desde a rodada 21, quando sofreu revés de 2 a 1 para o Atlético MG, a equipe atualmente é a décima colocada do Brasileiro, mas pode subir na tabela com os três pontos.

No entanto, a provável equipe que joga contra o Fluminense nesta quarta (13), terá alterações em relação à que venceu o Botafogo no dia 27. Isso porque o goleiro Cássio se recuperou de concussão e volta ao time titular. Cantillo deve entrar no lugar de Ramiro, suspenso. Por fim, Otero, que testou positivo para Covid-19, deve dar lugar para Mateus Vital.

Encerrada a preparação para voltar a campo pelo @Brasileirao! Estamos prontos para o reencontro com a @NeoQuimicaArena nesta 4ª feira! Saiba mais: https://t.co/7zuCb9Ksjl 📸 Rodrigo Coca/Agência Corinthians #VaiCorinthians pic.twitter.com/FLUlbvYKRH — Corinthians (@Corinthians) January 12, 2021

O Fluminense também chega confiante para o jogo do Brasileirão. Logo depois de uma sequência de resultados negativos, após saída do treinador Odair Helmann, a equipe finalmente voltou a vencer. Na última rodada, o Flu venceu o clássico contra o Flamengo, por 2 a 1, e então manteve o sonho de classificação à próxima Libertadores, vivo.

Escalação de Corinthians x Fluminense no Brasileirão

Corinthians: Cássio, Fagner, Jemerson, Gil e Fábio Santos; Gabriel, Cantillo, Mateus Vital, Cazares e Gustavo Mosquito; Jô.

Fluminense: Marcos Felipe, Calegari, Luccas Claro, Matheus Ferraz e Danilo Barcelos; Yuri, Hudson, Yago e Michel Araújo; Wellington Silva e Fred