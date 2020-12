Corinthians x Goiás fecha 26ª rodada do Brasileirão; veja onde assistir

Corinthians e Goiás se enfrentam nesta segunda-feira (21) e fecham a 26ª rodada do Brasileirão. Às 20h, a bola rola em São Paulo, na Neo Química Arena. Embalado logo depois da vitória no Majestoso na rodada 25, o Timão pode voltar a nona posição, caso vença o confronto de hoje. Saiba onde assistir Corinthians x Goiás.

Onde assistir Corinthians x Goiás?

O confronto não terá transmissão da TV aberta. No entanto, o torcedor pode assistir Corinthians x Goiás no Premiere, que exibe a partida no pay-per-view, para todo o Brasil. Odinei Ribeiro narra o confronto, mas com comentários de Ricardinho e Mauricio Noriega.

Corinthians vem embalado após clássico

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

O time de Mancini pode começar a sonhar com o G-6, caso vença o Goiás nesta segunda (21). O Timão está com 33 pontos, mas os três pontos deixam a equipe a seis do Palmeiras, atual sexto colocado.

No entanto, embora o Goiás seja o lanterna da competição, o time paulista não deve ter vida fácil. Assim como o Corinthians, a equipe goiana está a quatro jogos sem perder, e empatou na última rodada com o Grêmio.

Uma vitória em cima do Alvinegro, deixa o Esmeraldino fora da lanterna. Com os três pontos, a equipe sobe para a 19ª colocação, e então o Coritiba herda o último lugar do campeonato.

Possíveis escalações de Corinthians x Goiás:

Corinthians

GOL – Cássio;

DEF – Fagner, Gil, Bruno mèndez e Fábio Santos;

MEI – Gabriel, Otero, Cazares, Ramio e Luan (Camacho);

ATA – Jô.

Goiás

GOL – Tadeu;

DEF – Heron, David Duarte e Iago Mendonça;

MEI – Jefferson, Shaylon, Ratinho, Breno e Miguel Figueira;

ATA – Rafael Moura e Fernandão.

+ Bahia demite Mano Menezes e afasta meia acusado de racismo

Próximas rodadas

Corinthians e Goiás fecham a 26ª rodada do Brasileirão. Após a conclusão da partida, o Campeonato Brasileiro fica sem jogos até o próximo sábado (26). No meio de semana, ocorre os jogos de ida da Copa do Brasil: Grêmio x São Paulo e América MG x Palmeiras.

Na próxima rodada, o Timão enfrenta o Botafogo, no Engenhão. Já o Esmeraldino recebe o Sport, no Serrinha.