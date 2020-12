Bahia demite Mano Menezes e afasta meia acusado de racismo

O Bahia demitiu o treinador Mano Menezes e afastou Indio Ramirez da equipe, até que se apure os fatos sobre a acusação de racismo do meia do Tricolor a Gerson, atleta do Flamengo.

Entenda o caso de racismo

A derrota para o Rubro-negro por 4 a 3, na noite de ontem (20), abalou a situação do clube. O revés para o Flamengo, foi o quinto seguido no Brasileirão. Atualmente, a equipe está com a mesma pontuação que o Vasco – primeiro time no Z-4 – com 28 pontos. No entanto, os baianos ficam fora da zona por terem uma vitória a mais que o Cruzmaltino.

Além do momento ruim no campeonato, o meia do Bahia, Indio Ramirez, é acusado por injúria racial. De acordo com Gerson do Flamengo, logo depois do Tricolor marcar o segundo gol, o colombiano disse: “Cala a boca, negro”. O ato racista foi relatado pelo camisa 8 carioca, logo depois do final da partida. Em entrevista ao Premiere, Gerson disse:

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

“O Ramírez, quando a gente tomou o segundo gol, não me lembro, reclamou do Bruno [Henrique]. E ele falou bem assim para mim: ‘Cala a boca, negro’. Isso eu nunca sofri, em toda a minha carreira profissional, e não aceito. Não aceito. E o Mano, o Mano precisa respeitar”.

Em relação a Mano Menezes – demitido do Bahia logo depois do jogo – o meia do Flamengo cobrou respeito. Isso porque, durante o bate-boca, Gerson se dirigiu ao ex-técnico do Tricolor e avisou que Ramirez havia lhe chamado de negro. Mano retrucou e respondeu: “Ah, agora virou malandragem?”. Em seguida, Menezes se dirigiu ao quarto árbitro e defendeu Ramirez: “Aquele menino não ia fazer isso com o Gerson, eu conheço o jogador. Chegou agora, é um guri”, disse.

Embora tenha dado seu depoimento após a partida, o camisa 8 Rubro-negro foi nas suas redes sociais e desabafou.

De acordo com comunicado do time nordestino, o colombiano nega as acusações do caso de racismo, entretanto o clube decidiu afastar o atleta até a conclusão do caso.

+ Inter vence por Palmeiras por 2 a 0, na despedida de D’Alessandro

Em relação ao treinador, o clube demitiu Mano logo depois do jogo, que por meio das redes sociais, informou que condena qualquer ato racista.