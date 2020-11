Dois jogos fecham a rodada do Campeonato Brasileiro; veja onde assistir

Duas partidas fecham a 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, nesta segunda-feira (16). Enquanto o Coritiba recebe o Bahia, às 18h, no Estádio Couto Pereira, o Botafogo recebe o Red Bull Bragantino, no Nilton Santos, às 20h.

Devido às eleições ocorridas no último domingo (15), as partidas desta rodada do Campeonato Brasileiro foram divididas entre sábado e segunda-feira.

Onde assistir os jogos do Brasileirão

Ambos os jogos não terão transmissão da TV aberta, mas o Premiere exibe as duas partidas. Às 18h, Júlio Oliveira narra Coritiba x Bahia, mas com comentários de Carlos Eduardo Lino.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Já às 20h, Eduardo Moreno comanda Botafogo x Red Bull Bragantino, no entanto Renata Mendonça e Ricardinho comentam o confronto. Além do Premiere, a partida que fecha a 21ª rodada do Campeonato Brasileiro terá transmissão do Sportv.

Situação das equipes no campeonato

Enquanto o Bahia faz boa campanha no Campeonato Brasileiro com o treinador Mano Menezes e está em 9º lugar com 25 pontos, o Coritiba vive situação oposta. O Coxa está na zona do rebaixamento, com 20, mas na última rodada empatou com o vice-líder, Internacional, e caso vença hoje, escapa do Z-4.

Já o confronto entre Botafogo e Red Bull Bragantino será o jogo dos desesperados. Enquanto o Fogão está em 19º, o time de Bragança está em 18º, ambos com a mesma pontuação: 20.

Quem vencer o confronto desta noite, consegue escapar do Z-4, pelo menos até a próxima rodada. As duas primeiras equipes fora da zona da degola, são Vasco e Athletico PR, em 16º e 15º respectivamente, e ambos possuem 22 pontos.

Outros resultados da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro

Santos 2 x 0 Internacional

Sport 0 x 2 Vasco

Goiás 0 x 1 Athletico PR

Corinthians 1 x 2 Atlético MG

Grêmio 4 x 2 Ceará

Fortaleza 2 x 3 São Paulo

Flamengo 1 x 1 Atlético GO

Palmeiras 2 x 0 Fluminense