Palmeiras x Corinthians: onde assistir ao vivo, horário e escalações do clássico pelo Brasileirão

Em que canal vai passar o jogo do Corinthians hoje? Escalação e desfalques (12/04/25)

O jogo do Corinthians neste sábado, 12 de abril, será contra o Palmeiras, em clássico válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 18h30, na Arena Barueri, já que Allianz Parque foi descartado devido ao show do Gilberto Gil que acontece hoje.

Onde assistir ao jogo do Corinthians

O clássico Palmeiras e Corinthians hoje, dia 12, terá transmissão ao vivo pelo Premiere, para todo o Brasil. O sinal também estará disponível pelo streaming Globoplay, para assinantes da plataforma.

A partida marca o reencontro entre os rivais após a final do Paulistão, vencida pelo Timão. Agora, o confronto vale pela Série A, com os dois times ainda invictos na competição.

O Corinthians soma uma vitória e um empate no Brasileirão e busca manter a boa fase após a conquista do estadual. Já o Palmeiras venceu seus dois primeiros jogos e quer fazer valer o mando de campo — mesmo fora de casa.

Escalações e desfalques

O Verdão terá mais uma baixa de peso: Raphael Veiga sofreu uma luxação no ombro esquerdo e está fora do clássico. Embora o caso não exija cirurgia, o meia será desfalque por tempo indeterminado. A tendência é que Felipe Anderson assuma a vaga no meio-campo após boa atuação contra o Cerro Porteño, pela Libertadores.

Outro destaque é a relação de Paulinho, que pode estrear com a camisa alviverde. Recuperado de cirurgia na perna direita, o reforço deve começar no banco.

Provável escalação do Palmeiras: Weverton; Bruno Fuchs (ou Marcos Rocha), Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Emiliano Martínez, Richard Ríos e Felipe Anderson; Estêvão, Facundo Torres e Vitor Roque.

Do lado do Corinthians, o técnico Ramón Díaz promove mudanças na zaga. Félix Torres perdeu espaço após críticas da torcida e será substituído por Cacá, que atuará ao lado de André Ramalho. Na lateral esquerda, Matheus Bidu segue como titular, já que Angileri continua em tratamento.

No setor ofensivo, o destaque é o retorno de Memphis Depay. Já Rodrigo Garro segue fora por dores no joelho.

Provável escalação do Corinthians: Matheus Donelli; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá e Matheus Bidu; Raniele, José Martínez, André Carrillo e Breno Bidon; Memphis Depay e Yuri Alberto.

