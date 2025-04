Jogo é válido pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro e acontece na Neo Química Arena, em São Paulo.

Na Globo? Onde vai passar o jogo do Corinthians hoje e escalação (5/4)

O Timão recebe o Fluminense na Neo Química Arena nesta quarta-feira, 16, em jogo válido pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo do Corinthians vai começar às 19h30 (de Brasília) e vai ter transmissão ao vivo.

Em qual canal assistir o jogo do Corinthians hoje?

O jogo do Corinthians hoje no Brasileirão, 16, terá ampla transmissão e pode ser assistido através da Record, Cazé TV no Youtube e Premiere.

Para acompanhar o Timão entre no Youtube no celular, Android ou iOS, ou então acesse o site www.youtube.com. Pesquise “CazéTV” e selecione o jogo que quer assistir. É de graça e não precisa se inscrever para ver o conteúdo.

Os torcedores poderão assistir ao jogo do Corinthians ao vivo pelo Premiere, canal pay-per-view disponível em diversas operadoras de TV por assinatura. Para quem preferir acompanhar pela internet, o duelo também será transmitido pelo serviço de streaming Globoplay, na aba Premiere.

Escalação para o jogo

O Timão deve escalar Matheus Donelli; Matheuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri; Raniele, André Carrillo e Breno Bidon (José Martínez); Romero, Memphis Depay e Yuri Alberto.

A provável escalação do Fluminense tem Fábio, Samuel Xavier, Thiago Santos (Ignácio), Freytes e Renê; Bernal, Martinelli e Lima; Arias, Canobbio e Cano.

O Corinthians está em 9º lugar na tabela e o Flu em quinto.

