Jogo do Galo hoje: onde assistir Mirassol x Atlético MG na 6ª rodada

Pela primeira vez em sua história, o Atlético Mineiro enfrenta o Mirassol no Campeonato Brasileiro, que está em sua 6ª rodada. O jogo deste sábado, 26 de abril, acontece no estádio José Maria de Campos Maia, às 18h30 (de Brasília), com transmissão ao vivo para o Brasil. O Galo está na zona de rebaixamento e precisa vencer.

Onde vai passar o jogo do Galo

O jogo do Galo hoje no Brasileirão, dia 26 de abril, será transmitido no Premiere ao vivo e com exclusividade. A partida começa às 18h30.

Para acessar o Premiere, o torcedor precisa ser ‘assinante do serviço de pay-per-view. Os assinantes podem assistir tanto pela televisão quanto pelo aplicativo Premiere Play, disponível para dispositivos móveis e smart TVs.

Embora não transmita os jogos de futebol ao vivo, a GaloTV, canal oficial do Atlético Mineiro no YouTube, oferece conteúdos exclusivos, como pré-jogo, bastidores e entrevistas com jogadores e comissão técnica. É uma opção para os torcedores que desejam se aprofundar nos preparativos e análises antes e depois da partida.

Escalação do Atlético-MG

​O técnico Cuca reforçou a necessidade de reforços no Atlético-MG para a temporada de 2025. Após o empate com o Caracas na Copa Sul-Americana, o treinador expressou insatisfação com o elenco atual, destacando a urgência de contratações para fortalecer a equipe.​ Para hoje, a escalação do Galo é a seguinte: Everson, Natanel, Lyanco, Alonso, Rubens (Caio), Alan Franco, Fausto Vera, Gustavo Scarpa, Rony, Cuello e Hulk.

O Mirassol vai escalar Alex Muralha; Lucas Ramon (Daniel Borges), João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho e Fabricio Daniel (Gabriel); Negueba, Iury Castilho e Edson Carioca.

Tudo sobre futebol no DCI.