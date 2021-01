Equilíbrio marca Palmeiras x Corinthians na temporada; relembre os jogos

Palmeiras x Corinthians se enfrentam nesta segunda (18), em jogo atrasado da 28ª rodada do Brasileiro, com um duelo em particular. Quem vencer o dérbi de amanhã, encerra a temporada com mais vitórias no confronto. Isso porque, até o momento, as equipes se enfrentaram em quatro oportunidades, com uma vitória para cada lado e dois empates.

No entanto, o Verdão não encerra a temporada com mais vitórias no clássico desde 2016. Para tentar quebrar o tabu, a equipe de Abel Ferreira contará com a força de seu estádio. Neste Brasileirão, o Alviverde perdeu seis confrontos, mas apenas dois foram no Allianz Parque. A bola rola às 19h.

Relembre os confrontos entre Palmeiras x Corinthians na temporada

O primeiro duelo entre Palmeiras x Corinthians na temporada ocorreu pelo Campeonato Paulista, em 22 de julho. Na ocasião, o Timão precisava dos três pontos para seguir vivo no Estadual, e conseguiu. Jogando em sua arena, a equipe que até então tinha Tiago Nunes como treinador, venceu com gol de Gil.

Logo depois de cobrança de escanteio de Fagner, o zagueiro corintiano subiu livre para cabecear. A bola ainda desviou em Felipe Melo e enganou o goleiro Weverton.

Finais do Paulistão

Os dois duelos seguintes entre Palmeiras x Corinthians na temporada, ocorreram nas finais do Paulistão. No primeiro confronto, empate em 0 a 0, no Allianz Parque, e a decisão ficou para a Neo Química Arena.

Jogando em casa, o Timão começou perdendo o clássico. Isso porque logo aos três minutos da segunda etapa, Luiz Adriano colocou o time comandado por Luxemburgo na frente do placar. Após cobrança de escanteio, o atacante palmeirense subiu mais alto que a defesa corintiana e deixou o Verdão com uma mão na taça.

O Alviverde encaminhava a vitória para ficar com o título do Paulista, após 12 anos. No entanto, praticamente no último lance do jogo, Gustavo Gómez derrubou Jô na área, e o árbitro marcou pênalti para o Alvinegro. O centroavante do Timão cobrou e empatou o jogo. Nos pênaltis, o Palmeiras levou a melhor e venceu por 4 a 3, ficando com o caneco.

Vitória do Palmeiras no Brasileirão

Por fim, o último dérbi até então, ocorreu pela 9ª rodada do Brasileirão. Jogando na Neo Química Arena, o Verdão, ainda com Luxemburgo no comando, venceu o Corinthians de Mancini. Gabriel Véron e Luiz Adriano fizeram os tentos palmeirenses no clássico.

Onde assistir Palmeiras x Corinthians?

O último confronto entre Palmeiras x Corinthians na temporada não terá transmissão da TV aberta. No entanto, o Premiere exibe o jogo para todo o Brasil, no pay-per-view.

Escalações do jogo

Palmeiras: Weverton; Mayke, Luan, Alan Empereur e Matías Viña; Danilo, Zé Rafael (Raphael Veiga) e Gabriel Menino; Rony, Gustavo Scarpa e Luiz Adriano.

Corinthians: Cássio; Fagner, Jemerson, Gil e Fábio Santos; Gabriel e Ramiro (Cantillo); Gustavo Silva, Cazares e Mateus Vital; Jô.