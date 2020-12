Flamengo x Bahia (20/12): onde assistir e escalações do jogo de hoje

Flamengo e Bahia se enfrentam neste domingo (20), às 18h15, no Maracanã, pela 26ª rodada do Brasileirão. Eliminados de todas as outras competições, o Campeonato Brasileiro foi a única coisa que restou para ambas equipes. Saiba onde assistir Flamengo x Bahia.

Com a derrota do Atlético MG para o então líder São Paulo, na abertura da rodada, a vitória do Rubro-negro, hoje, pode levar o time de Rogério Ceni para vice-liderança do campeonato. Os três pontos deixariam os cariocas com 48, dois a mais que o Galo, mas com um jogo a menos.

Já o Bahia busca se livrar de perto do Z-4. Com 28 pontos, a equipe de Mano Menezes está na 16ª posição do campeonato, mas com três pontos a mais que o Vasco – primeira equipe na zona da degola. Uma vitória do Cruzmaltino, aliado a uma derrota do Tricolor Baiano, pode empurrar o Bahia para o Z-4.

Onde assistir Flamengo x Bahia?

A partida deste domingo (20), não terá transmissão da TV aberta. No entanto, o torcedor pode assistir Flamengo x Bahia no pay-per-view do Premiere. Gustavo Vilani narra o jogo, mas com comentários de Roger Flores e Paulo Vinícius Coelho.

Prováveis escalações

Flamengo:

GOL – Diego Alves;

DEF – Isla, Rodrigo Caio, Natan e Filipe Luís;

MEI – João Gomes, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta;

ATA – Bruno Henrique e Gabigol.

Bahia:

GOL – Douglas;

DEF- Nino (Ernando), Ernando (Anderson Martins), Juninho e Juninho Capixaba;

MEI – Gregore, Edson e Ramon;

ATA – Índio Ramirez, Élber e Gilberto.

Outros jogos da 26ª rodada do Brasileirão

Além de Flamengo x Bahia, mais três jogos acontecem neste domingo (20), no Brasileirão. Às 16h, Vasco da Gama e Santos duelam no São Januário, com os cariocas tentando escapar do Z-4 e os santistas querendo se aproximar do G-4.

Assim como Vasco x Santos, Red Bull Bragantino x Athletico Paranaense também acontece às 16h. As equipes jogam no Estádio Nabi Abi Chadid.

Por fim, o clássico cearense entre Fortaleza x Ceará fecha os jogos do domingo, às 20h30.