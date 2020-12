São Paulo vence Atlético MG por 3 a 0 e abre sete pontos na liderança

O São Paulo venceu o Atlético MG por 3 a 0, nesta quarta (16), no Morumbi, e segue mais líder ainda do Brasileirão. Se antes da partida a diferença para o Galo, vice do campeonato, era de quatro pontos. Com a vitória, a diferença foi para sete.

Cotia decide para o Tricolor

Com gols de Sara, Igor Gomes e Toró, o São Paulo devolveu os 3 a 0, sofrido no jogo de ida do Brasileirão contra o Atlético MG. Os três jovens que marcaram nesta noite, são todos formados na categoria de base da equipe. Atualmente, dos 11 titulares do time de Diniz, quatro são formados em cotia: Luan, Sara, Igor e Brenner.

Além disso, um dos pontos fortes do trabalho de Fernando Diniz, foi apostar e insistir nos jovens. Atletas como Sara e Brenner, não tiveram inícios tão promissores no profissional. O atacante chegou a ser emprestado ao Fluminense e o meia conviveu com duras críticas em seus primeiros jogos.

É o tal do Trem Bala #MadeInCotia! Astronautas a bordo… #BRSAO 📸 Marcello Zambrana/AGIF pic.twitter.com/CgzxEaX5rn — Brasileirão Assaí (@Brasileirao) December 17, 2020

São Paulo continua firme na liderança

Com os três pontos de hoje, o São Paulo chegou aos 53 pontos, e o Galo estacionou nos 46. Ambos possuem 26 jogos. Em terceiro lugar está o Flamengo. Os cariocas possuem um ponto a menos que os mineiros, no entanto, fizeram apenas 24 partidas na competição. Quem fecha o G-4 é o Palmeiras com 41 pontos, e assim como o Rubro-negro, possui 24 jogos.

O Tricolor, além da segunda melhor defesa do Brasileirão – sofreu 21 gols – tem agora o melhor ataque do campeonato nacional. Antes da partida, o São Paulo tinha 42 gols feito. O líder no quesito até então era justamente o Galo, com 44. Com os três tentos anotados hoje, os são-paulinos chegaram a 45 bolas nas redes, e ultrapassaram o Atlético MG.

Próxima rodada do Brasileirão

As equipes retornam a campo somente na semana que vem. O Tricolor terá a semifinal da Copa do Brasil contra o Grêmio no dia 23, com o primeiro jogo em Porto Alegre. No entanto, pelo Campeonato Brasileiro, o time de Diniz enfrenta o Fluminense, no sábado (26), às 21h.

O Galo jogará novamente no dia 26, contra o Coritiba. Em partida válida pela 27ª rodada, as equipes se enfrentam no Mineirão, às 17h.