Flamengo x Fluminense (6/1): veja onde assistir o clássico e escalações

Flamengo x Fluminense fazem seus primeiros jogos no ano e o primeiro clássico do Brasileirão Série A em 2021. As equipes se enfrentam nesta quarta (6), às 21h30, no Estádio do Maracanã, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir Flamengo x Fluminense?

O clássico Fla-Flu terá transmissão da TV aberta. A Rede Globo transmite a partida para o estado do Rio de Janeiro, e para demais redes. No entanto, o torcedor pode assistir Flamengo x Fluminense no pay-per-view, pelo Premiere, que exibirá o confronto para todo o Brasil.

Como as equipes chegam para o jogo?

Atualmente na terceira posição, o Rubro-negro está com 49 pontos, assim como o Atlético MG. No entanto, o Galo fica à frente dos cariocas, por conta do número de vitórias: 15 contra 14. Na busca pela liderança, a equipe de Rogério Ceni está a sete pontos do líder São Paulo, mas com um jogo a menos.

O Rubro-negro vem embalado na competição. Embora tenha empatado na última rodada com Fortaleza, em 0 a 0, a equipe não perde desde a rodada 20, quando o Galo aplicou a goleada de 4 a 0, em cima dos cariocas. De lá para cá, o Flamengo acumulou cinco vitórias seguidas, até o empate com o Leão.

Já o Tricolor Carioca ocupa a sétima colocação do Brasileiro. Vindo de duas derrotas seguidas, a equipe ainda não venceu desde a saída de Odair Helmann, e não contará com o técnico interino Marcão, diagnosticado com Covid-19. Sem vencer desde a rodada 24, o Flu está a sete pontos do G-4.

Escalações de Flamengo x Fluminense

Com uma lesão na coxa direita, o goleiro Diego Alves é desfalque do Flamengo para o clássico. Por isso, Hugo Souza deve ser o arqueiro titular, e o Rubro-negro deve ir para o clássico com:

Flamengo: Hugo Souza; Isla, Rodrigo Caio, Natan e Filipe Luís; Willian Arão, Gerson, Éverton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.

Já Tricolor não terá para jogo entre Flamengo x Fluminense os titulares Nenê e Marcos Paulo. No entanto, Luccas Claro e Hudson, que ficaram de fora contra o São Paulo, voltar ao time.

Fluminense: Marcos Felipe; Calegari, Matheus Ferraz, Luccas Claro e Danilo Barcelos; Yuri, Hudson, Yago e Michel Araújo; Wellington Silva e Fred.