O ano aleatório de Ronaldinho Gaúcho

Ronaldinho Gaúcho, um craque dentro das quatro linhas, mas com uma vida um tanto quanto conturbada fora dela, teve um ano de 2020 tão aleatório quanto suas aparições. Há nove meses, o ex-camisa 10 da Seleção Brasileira era preso no Paraguai, juntamente com o irmão Roberto de Assis Moreira por falsificação de passaportes. Os 171 dias de detenção em Assunção, capital paraguaia, poderiam manchar a figura do astro, personagem de várias ações de marketing. No entanto, no fim das contas, Ronaldinho terminou o ano com lucros e uma maior visibilidade.

Prisão de Ronaldinho Gaúcho

Após quase seis meses presos, Ronaldinho Gaúcho e seu irmão Assis, aceitaram pagar a multa de 1 milhão de reais em troca da suspensão do processo. A preocupação da dupla era a de que a imagem de ídolo brasileiro, que Gaúcho construiu ao longo de sua carreira, fosse manchada logo depois do episódio. No entanto, o que se viu foi justamente o contrário.

Durante o período em cárcere, Ronaldinho já era assunto no mundo inteiro por jogar futebol na cadeia, juntamente com os outros presidiários. Por meio dos vídeos que vazavam do complexo presidiário, o craque aparecia em pé de igualdade juntos com os demais detentos. No entanto, a boa repercussão e imagem do astro se mantiveram após sua liberdade. Quatro meses após deixar a prisão, o craque já faturou mais de 5 milhões de reais em participações de campanhas publicitárias, e seus ‘roles aleatórios’.

Campanhas com Ronaldinho Gaúcho

Um mês depois de deixar o Paraguai, livre, Ronaldinho esteve em Belo Horizonte (MG), para o lançamento das obras do estádio do Atlético MG. Contratado por uma seguradora mineira para estar no evento, o craque foi uma das atrações, isso porque conquistou a Libertadores de 2013, pelo Galo. Pela mesma marca, Gaúcho apareceria em um evento, mas que precisou ser adiado após ele testar positivo para Covid-19.

As aparições não pararam por ai. Ronaldinho ainda abriu um estúdio para fazer deslanchar sua carreira musical. Para isso, gravou clipe ao lado do rapper Djonga no projeto “Tropa do Bruxo“, e do coletivo Recayd Mob. Com um estilo musical no trap, o ex-atleta aparece nos vídeos rodeado de bebidas e mulheres, o que reforça sua fama de bon vivant. Lançado no dia 24 de dezembro, o vídeo já tem quase 2 milhões de visualizações. Aproveitando a visibilidade, o craque ainda lançou sua marca de gim orgânico, a R-ONE, e divulgou sua primeira linha de bebidas, Vinho dos Campeões.

Assim como o vídeo lançado em dezembro, no mesmo mês o ídolo do Barcelona fez uma campanha publicitária para o aplicativo de viagens, Buser. Outra campanha do craque foi no site de apostas esportivas, da Betcris, a qual mantinha contrato desde o ano passado. Por fim, outro ‘role’ aleatório de Ronaldinho Gaúcho, foi sua presença no universo dos games. Embora faça propagandas para a Pro Evolution Soccer (PES) e FIFA, ele criou sua própria equipe de e-sports, o R10 Team. Além disse, o ‘bruxo’ ainda se tornou embaixador oficial da plataforma FMS, uma rede social destinada a jovens jogadores.

Futuras campanhas

O ano de 2021 promete ser mais um aleatório na vida de Ronaldinho Gaúcho. Ainda neste ano, o craque lançará um filme sobre sua trajetória, no entanto, ainda não há data para a estreia. Por enquanto, o público aguarda pelos ‘roles aleatórios’ de Ronaldinho, enquanto o mesmo comemora pelo seu final feliz, em um 2020 que poderia ter manchado sua história.