Fluminense x Botafogo: onde assistir e escalações do clássico Vovô

Fluminense x Botafogo fazem o tradicional Clássico Vovô, neste domingo (24), pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Em situações distintas, enquanto o Flu busca a vaga na Libertadores, o Fogão amarga a lanterna do campeonato e sonha em permanecer na primeira divisão. A bola rola a partir das 20h30, mas no Estádio São Januário.

Onde assistir o clássico entre Fluminense x Botafogo?

O dérbi Vovô não terá transmissão da TV aberta. No entanto, o SporTV exibe na TV fechada, com exceção para o Estado do Rio de Janeiro. Para todo o Brasil, o Premiere transmite o clássico, mas no pay-per-view.

O Botafogo volta a campo pelo Brasileirão neste domingo, pro clássico contra o Fluminense.⭐⚫️⚪️ #VamosBOTAFOGO🔥 📸 Vítor Silva/ BFR pic.twitter.com/IZFQLIp8iL — Botafogo F.R. (@Botafogo) January 23, 2021

Prováveis escalações para o clássico

Fluminense: Marcos Felipe, Calegari, Luccas Claro, Matheus Ferraz (Nino) e Egídio; Martinelli, Yago e Michel Araújo; Luiz Henrique (Nenê), Lucca e John Kennedy (Felippe Cardoso).

Botafogo: Diego Loureiro (Diego Cavalieri); Kevin, Marcelo Benevenuto, Rafael Forster (Sousa) e Victor Luis; José Welison, Caio Alexandre e Bruno Nazário; Matheus Babi (Kalou), Matheus Nascimento (Warley) e Pedro Raul.

Domingo tem clássico pro #TimeDeGuerreiros! Vamos pra cima, Fluzão! 💪🇭🇺 📸: Lucas Merçon/FFC pic.twitter.com/LPYm0i7vAW — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) January 22, 2021

Jogos da 32ª rodada do Brasileirão

São Paulo x Coritiba – 19h

Vasco x Atlético MG – 21h

Domingo (23/1)

Internacional x Grêmio – 16h

Athletico PR x Flamengo – 16h

Ceará x Palmeiras – 16h

Santos x Goiás – 18h15

Sport x Bahia – 18h15

Atlético GO x Fortaleza – 18h15

Fluminense x Botafogo – 20h30

Segunda (25/1)

Corinthians x Red Bull Bragantino

Como Fluminense e Botafogo chegam para o jogo?

Em sétimo lugar, com 47 pontos, o Flu segue sua busca pela vaga na Libertadores. Caso conquiste os três pontos, o Tricolor não ultrapassa o Grêmio, sexto colocado, mas se aproxima da zona de classificação para a competição internacional. Logo depois de ser goleado por 5 a 1 para o Corinthians, o Fluminense se recuperou e venceu Sport. No entanto, na última rodada, a equipe sofreu, mas empatou com o Coritiba em 3 a 3, no Couto Pereira.

Já Fogão vive situação complicada na tabela e a Série B, é quase realidade. Lanterna do Brasileirão, a equipe não vence há seis rodadas, mas para piorar, vem de cinco derrotas seguidas. Afundado na 20ª posição, o Botafogo está a nove pontos do Sport, primeira equipe fora do Z-4.