Fluminense x Sport: saiba onde assistir e escalações da partida da Série A

Fluminense x Sport se enfrentam neste sábado (16), às 19h, no Estádio do Maracanã, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Após sofrer goleada para o Corinthians por 5 a 0, o Tricolor Carioca tenta se recuperar na competição, para se aproximar do G-4.

Onde assistir Fluminense x Sport pela Série A?

O confronto entre Fluminense x Sport não terá transmissão da TV aberta. No entanto, o Premiere exibe a partida no pay-per-view, para todo o Brasil.

Preparação finalizada pra encarar o Sport! A bola rola neste sábado, às 19h, no Nilton Santos! Vamos, Fluminense! 📸: Lucas Merçon/FFC pic.twitter.com/PQ4F7am5Yz — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) January 15, 2021

Como as equipes chegam para o confronto?

Em sétimo lugar com 29 pontos, o Flu chega para o confronto logo depois de sofrer goleada para o Corinthians por 5 a 0. Com apenas uma vitória nos últimos cinco jogos, o Tricolor Carioca viu o sonho de se classificar à próxima Libertadores ficar mais distante após saída do então treinador Odair Helmann. No entanto, com o campeonato em aberto, os três pontos deixam a equipe mais próxima do G-4, e a 10 pontos do líder São Paulo.

Para o jogo de amanhã, o técnico Marcão terá apenas um desfalque: Paulo Henrique Ganso. No entanto, Marcos Paulo é dúvida, por conta de dores nos pés.

O Sport chega para o confronto logo depois de perder na última rodada para o Palmeiras. Em 14º com 32 pontos, a vitória então leva os pernambucanos aos 35, a seis da zona do rebaixamento.

O técnico Jair Ventura não terá Thiago Neves, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, mas também Jonatan Gómez, que acionou o Sport na Justiça do Trabalho.

✈ 🦁 Partiu, Rio de Janeiro. Amanhã tem Leão em campo no Brasileirão! #PST pic.twitter.com/DXgVmxDAfm — Sport Club do Recife (@sportrecife) January 15, 2021

Escalações Fluminense x Sport?

Fluminense: Marcos Felipe; Calegari, Luccas Claro, Matheus Ferraz, Danilo Barcelos; Yuri Lima, Hudson, Michel Araújo, Yago Felipe, Wellington Silva; Fred.

Sport: Luan Polli; Raul Prata, Maidana, Adryelson, Júnior Tavares; Marcão, Ronaldo Henrique e Betinho; Patric, Marquinhos e Dalberto.

Confira os jogos da 30ª rodada da Série A

Vasco x Coritiba – sábado – 21h

Domingo

Santos x Botafogo – 16h

Athletico PR x São Paulo – 16h

Atlético MG x Atlético GO – 18h15

Internacional x Fortaleza – 20h30

Segunda

Goiás x Flamengo – 20h

28/1