Fortaleza x Flamengo: onde assistir e escalações da partida

Às 19h deste sábado (26), na Arena Castelão, Rogério Ceni reencontrará seu ex-clube. Fortaleza x Flamengo se enfrentam na 27ª rodada do Brasileirão, nesta que será a primeira vez que o treinador enfrenta seu antigo time. Ceni deixou a equipe cearense no início de novembro, para assumir o Flamengo.

Onde assistir Fortaleza x Flamengo?

O confronto entre Fortaleza x Flamengo não terá transmissão da TV aberta, mas o Premiere transmite o jogo para todo o Brasil. Luiz Carlos Jr. narra o duelo, e Lédio Carmona e Paulo Nunes comentam.

Como as equipes chegam para o duelo?

O Fortaleza não vive bom momento após a saída de Rogério. Com apenas uma vitória no returno do Brasileirão, a equipe está em 14º, a dois pontos do Vasco da Gama, então primeira equipe no Z-4. O Leão não vence há quatro jogos, e neste período, perdeu duas partidas e empatou outras duas.

Já o Rubro-negro busca sua quinta vitória consecutiva, e pode se aproximar do líder São Paulo, caso vença. O Flamengo está com 48 pontos e o Tricolor tem 53, no entanto a equipe carioca tem um jogo a menos. Ficar próximo da equipe de Diniz, significa ter grandes chances de títulos. Isso porque, além do jogo a menos, o Fla ainda enfrenta o São Paulo no returno do campeonato. Ou seja, até então a equipe de Ceni só depende de si, para ser campeã.

Escalações de Fortaleza x Flamengo

O Leão não terá à disposição para o jogo de hoje, o volante Juninho, expulso na última rodada. Além dele, também não contará com o atacante Yuri César que, está suspenso pelo terceiro amarelo, e também não pode enfrentar o Flamengo por questões contratuais.

Fortaleza: Felipe Alves; Tinga, Paulão, Jackson e Bruno Melo; Derley, Felipe, Romarinho e Bérgson; Wellington Paulista e David.

Já o Rubro-negro terá vários desfalques para o então confronto. Gabigol está suspenso após receber cartão vermelho na última rodada; o lateral Filipe Luís, está suspenso pelo terceiro cartão amarelo; Diego Alves sofre com problema muscular na coxa; Michael está com problemas no joelho; e Thiago Maia, que precisou passar por uma cirurgia no joelho, mas só deve retornar no ano que vem.

Flamengo: Hugo Souza; Isla, Rodrigo Caio, Natan e Renê; Willian Arão, Gérson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Pedro.

Outros jogos deste sábado

Atlético MG x Coritiba – 17h

Goiás x Sport – 19h

Fluminense x São Paulo – 21h