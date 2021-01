Fortaleza x Santos (21/1): onde assistir ao vivo e escalações da partida

Pela 31ª rodada, Fortaleza x Santos se enfrentam nesta quinta-feira (21), às 19h, na Arena Castelão. Finalista na Libertadores, o Peixe busca se aproximar do G-6, enquanto o Leão precisa dos três pontos para se afastar da zona do rebaixamento.

Onde assistir Fortaleza x Santos?

A partida entre Fortaleza e Santos não terá transmissão da TV aberta. Mas, na fechada, a TNT Sports exibe o jogo ao vivo, exceto para o estado do Ceará. No entanto, o Premiere, no pay-per-view, transmite a partida para todo o país.

Prováveis escalações do jogo

Fortaleza: Felipe Alves; Tinga, Paulão, Wanderson, Carlinhos; Felipe, Juninho; Romarinho, David, Osvaldo, Wellington Paulista.

Santos: João Paulo; Madson, Luiz Felipe, Alex e Wagner Leonardo (Felipe Jonatan); Vinícius Balieiro, Sandry e Jean Mota; Lucas Braga, Arthur Gomes e Bruno Marques (Marcos Leonardo).

Jogos da 31ª rodada do Brasileirão

Botafogo 1 x 3 Atlético-GO

Bahia x Athletico-PR

Grêmio x Atlético-MG

Coritiba x Fluminense

São Paulo x Inter

Red Bull Bragantino x Vasco

Quinta – 21/1

Flamengo x Palmeiras – 19h

Fortaleza x Santos – 19h

Goiás x Ceará – 19h

Corinthians x Sport – 21h

Como Fortaleza e Santos chegam para o jogo?

Os cearenses vivem situação complicada na competição. Sem vencer desde a rodada 22, então quando ganhou do Botafogo por 2 a 1, o Leão vive uma decadência desde a saída de Rogério Ceni. Marcelo Chamusca chegou para o lugar do mito, mas não conseguiu engrenar com a equipe e foi demitido. Com 32 pontos, assim como Vasco e Sport, o Fortaleza é o 16º colocado, primeira equipe fora da zona do rebaixamento. Entretanto, a equipe está a dois pontos do Bahia, 17º.

Com foco total na Libertadores, o Santos atualmente ocupa a oitava posição, com 45 pontos. Embalado, a equipe de Cuca vem de duas vitórias seguidas e está a sete pontos do Flamengo, quarto colocado. Embora a atenção da equipe seja a competição internacional, o Peixe busca os três pontos para não se distanciar do pelotão da frente.