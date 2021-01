Goiás x Flamengo: onde assistir e escalações do jogo do Brasileirão (17/1)

Goiás x Flamengo se enfrentam nesta segunda-feira (18), pela 30ª rodada do Brasileirão, com objetivos totalmente opostos. Enquanto o Mengão ainda sonha om o título do Campeonato Brasileiro, os goianos buscam escapar da zona do rebaixamento. A bola rola às 20h, no Estádio Serrinha.

Onde assistir Goiás x Flamengo pelo Brasileirão?

O confronto entre Goiás x Flamengo não terá transmissão da TV aberta. No entanto, o SporTV transmite a partida, exceto para o estado de Goiás, e o Premiere transmite no pay-per-view para todo o país.

Como as equipes chegam para o jogo?

Em 18º, com 26 pontos, o Goiás melhorou no segunda turno, mas o desempenho ainda é insuficiente para tirar a equipe da zona do rebaixamento. Logo depois de duas vitórias seguidas, o time goiano perdeu na última rodada, para o Internacional. Caso consiga os três pontos, a equipe não sai do Z-4, no entanto, empata em pontos com o Bahia, o 17º.

Já o Rubro-negro ainda não venceu em 2021. Vindo de duas derrotas seguidas, a equipe de Rogério Ceni busca os três pontos e ainda sonham com o título do Brasileirão. Atualmente, o clube é o quinto colocado, com 49 pontos, um a menos que o Grêmio.

Prováveis escalações de Goiás x Flamengo

Goiás: Tadeu; Heron (Iago Mendonça), David Duarte, Fábio Sanches e Jefferson; Ariel Cabral, Breno e Shaylon; Douglas Baggio, Fernandão e Rafael Moura.

Flamengo: Diego Alves; Isla, Rodrigo Caio, Natan e Filipe Luís; Willian Arão, Diego (João Gomes), Everton Ribeiro e Arrascaeta; Gabigol e Bruno Henrique.

