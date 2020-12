Goiás x Sport (26/12): Saiba onde assistir o confronto e escalações

Em jogo dos desesperados, Goiás x Sport se enfrentam neste sábado (26), às 19h, no Serrinha. A partida válida pela 27ª rodada do Brasileirão, coloca frente a frente duas equipes que brigam na parte de baixo da tabela. Enquanto os goianos amargam a última posição do campeonato, os pernambucanos estão em 15º, mas apenas um ponto à frente do Vasco – primeira equipe no Z-4.

Onde assistir Goiás x Sport?

A partida não será exibida na TV aberta, mas o Premiere transmite o jogo para todo o Brasil, no pay-per-view. Júlio Oliveira narra o confronto entre Goiás x Sport, com comentários de Grafite.

Como as equipes chegam para o duelo?

Ambos os clubes vivem momentos complicados no campeonato. O Goiás amarga a última posição do Brasileirão, e soma apenas 20 pontos em 26 jogos. Uma vitória no jogo de hoje não tira a equipe da zona do rebaixamento, mas pode livrar o clube do 20º lugar, caso o Coritiba não vença.

Já o Sport não está no Z-4, mas está próximo. Em 15º, os pernambucanos estão a um ponto da zona, mas uma vitória pode dar um alívio ao clube. Se conquistar os três pontos, o Leão pode subir para a 12ª colocação, dependendo do resultado dos adversários.

Escalações de Goiás x Sport

Os atletas Ariel Cabral e Fábio Sanches reforçam o time goiano, logo depois de cumprirem suspensão. Com isso, o Goiás deve ir a campo com:

Goiás: Tadeu; David Duarte, Fábio Sanches e Heron (ou Iago Mendonça); Shaylon, Breno, Ariel Cabral, Douglas Baggio (ou Miguel Figueira) e Jefferson; Vinícius e Fernandão.

O Rubro-negro terá o retorno do lateral-esquerdo Sander, recuperado de lesão. O atleta deve brigar por uma vaga entre os 11 iniciais, com Júnior Tavares, que atua na mesma posição. Quem também retorna é o centroavante Hernane Brocador, liberado pelo departamento médico, mas que ficou de fora da relação por opção técnica.

Sport: Luan Polli; Patric, Maidana, Adryelson e Júnior Tavares; Marcão Silva, Ronaldo, Lucas Mugni e Thiago Neves; Marquinhos e Dalberto.

Outros jogos deste sábado

Atlético MG x Coritiba – 17h

Fortaleza x Flamengo – 19h

Fluminense x São Paulo – 21h