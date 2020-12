Grêmio x Atlético GO (27/12): saiba onde assistir e escalações do jogo

Grêmio x Atlético GO fecham a 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, em confronto neste domingo (27), às 20h30, na Arena. A partida será a última do Brasileirão em 2020, no entanto já no dia 6 de janeiro, a competição retorna.

Onde assistir Grêmio x Atlético GO?

O confronto entre Grêmio x Atlético GO não terá transmissão da TV aberta. No entanto, o SporTV transmite na fechada, assim como o Premiere. Jader Rocha narra a partida, mas com comentários de Júnior (por vídeo) e Paulo Vinicius Coelho. Paulo César de Oliveira estará na Central do Apito.

Como chegam as equipes para o jogo?

O Grêmio, logo depois da eliminação na Libertadores e empate no jogo seguinte pelo Brasileirão, conseguiu uma vitória. A equipe de Renato Gaúcho venceu o São Paulo no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, na última quarta (23). No entanto, as equipes voltam a se enfrentar no dia 30, no Morumbi, para definir o finalista da competição.

No Campeonato Brasileiro, a equipe vem de dois empates seguidos, mas está na quinta posição, de olho no G-4.

Já o Atlético GO está embalado com duas vitórias seguidas – diante do Fluminense e Ceará. O time goiano está em 11º lugar, dentro do grupo de classificação à próxima Copa Sul-americana.

Escalações de Grêmio x Atlético GO

Pensando na Copa do Brasil, Renato Gaúcho deve poupar a maioria dos seus titulares, de olho na semifinal contra o São Paulo. No entanto, Maicon e Geromel, lesionados, e Kannemann, suspenso, são desfalques garantidos.

Grêmio: Paulo Victor (Vanderlei); Vanderson, Paulo Miranda, Rodrigues e Cortez; Thaciano (Darlan), Lucas Silva, Luiz Fernando (Alisson), Pinares e Ferreira (Pepê); Churín.

Pelo lado do Dragão, a equipe não conta com Zé Roberto, que está suspenso.

Atlético-GO: Jean; Dudu, João Victor, Eder e Nicolas; Willian Maranhão, Marlon Freitas, Wellington Rato, Chico e Gustavo Ferrareis; Roberson.

Outros jogos do Brasileirão no domingo (27)

Botafogo x Corinthians – 16h

Bahia x Internacional – 16h

Athletico PR x Vasco – 18h15

Santos x Ceará – 18h15

Palmeiras x Red Bull Bragantino – 18h15