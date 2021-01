Grêmio x Atlético-MG (20/1): onde assistir e escalações do jogo da Série A

Grêmio x Atlético-MG se enfrentam em confronto da parte de cima da tabela. Isso porque enquanto o Tricolor é o sexto colocado com 50 pontos, o Galo é o terceiro, com 53. A bola rola às 19h15, na Arena do Grêmio, para a partida válida pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir Grêmio x Atlético-MG?

Embora o confronto entre Grêmio x Atlético-MG não tenha transmissão da TV aberta, o SporTV e o Premiere, transmitem a partida ao vivo para todo o país, a partir das 19h15.

Prováveis escalações

Grêmio: Vanderlei; Victor Ferraz, Rodrigues (Geromel), Kannemann e Diogo Barbosa; Lucas Silva, Darlan (Maicon), Alisson, Jean Pyerre e Pepê; Diego Souza.

Atlético-MG: Everson; Guga, Réver, Júnior Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco, Allan e Hyoran; Savarino, Vargas e Keno.

Jogos da 31ª rodada do Brasileirão

Botafogo x Atlético-GO – 17h

Bahia x Athletico-PR – 18h

Grêmio x Atlético-MG – 19h15

Coritiba x Fluminense – 20h30

São Paulo x Inter – 21h30

Red Bull Bragantino x Palmeiras – 21h30

Quinta – 21/1

Flamengo x Palmeiras – 19h

Fortaleza x Santos – 19h

Goiás x Ceará – 19h

Corinthians x Sport – 21h

Como Grêmio x Atlético-MG chegam ao confronto?

Vindo de dois empates, o Tricolor Gaúcho está a sete pontos do líder São Paulo, no entanto a equipe tem um jogo a menos. Finalista da Copa do Brasil, o time de Renato Portaluppi então também sonha com o título do Campeonato Brasileiro. Mas, para isso, terá que vencer o Galo, rival direto na luta pelo título.

A equipe de Sampaoli é o terceiro colocado do Brasileirão, mas assim como o Grêmio, tem um jogo a menos em relação ao líder. Caso consigo os três pontos, o clube mineiro não assume a liderança, mas pode se aproximar da liderança, visto que líder e vice, se enfrentam nesta rodada.