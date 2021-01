Grêmio x Flamengo (28/1): onde assistir e escalações da partida

Em jogo atrasado da 23ª rodada do Brasileirão, Grêmio e Flamengo se enfrentam nesta quinta-feira (28), às 20h, na Arena do Grêmio. O confronto coloca frente a frente o quarto e sexto colocado da competição, em confronto direto na briga pelo título.

Onde assistir Grêmio x Flamengo ?

A partida entre Grêmio e Flamengo não terá transmissão da TV aberta. No entanto, o Premiere exibe a partida ao vivo, a partir das 20h, no pay-per-view.

Prováveis escalações de Grêmio e Flamengo

Grêmio: Vanderlei; Victor Ferraz, Rodrigues, Kannemann e Diogo Barbosa; Maicon (Lucas Silva), Matheus Henrique, Jean Pyerre, Alisson e Pepê; Diego Souza.

Flamengo: Hugo; Isla, Willian Arão (Natan), Gustavo Henrique e Filipe Luís; Diego, Gerson e Arrascaeta; Everton Ribeiro, Gabigol e Bruno Henrique.

Jogos atrasados do Brasileirão

Palmeiras 1 x 1 Vasco

Atlético-MG 2 x 0 Santos

Bahia x Corinthians – 19h

Grêmio x Flamengo – 20h



Em sexto lugar, com 51 pontos, o Grêmio voltou a perder no campeonato após 17 rodadas do Brasileirão invicto. No entanto, nos últimos jogos, o time de Renato Gaúcho não vinha de bons resultados. Com três empates seguidos, o Tricolor então viu seu tabu quebrar diante do Internacional, no domingo (24), e com a derrota, soma quatro jogos sem vencer no Brasileiro. A quatro pontos do G-4, o Grêmio pode encostar entre os quatro primeiros, mas caso conquiste a vitória.

Oscilando em 2021, logo depois de duas vitórias seguidas, o Flamengo perdeu na última rodada para o Athletico-PR, e viu a diferença para o líder Colorado aumentar. Em quarto lugar, com 55 pontos, o Rubro-negro perdeu a terceira posição após vitória do Atlético-MG, mas em caso de triunfo nesta quinta (28), o time de Rogério Ceni pode subir para o segundo lugar do Campeonato Brasileiro.