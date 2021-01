Inter x Fortaleza (17/1): onde assistir e escalações do jogo do Brasileirão

Pela 30ª rodada do Brasileirão, Inter x Fortaleza se enfrentam no Beira-rio, às 20h30, deste domingo (17). Enquanto o Colorado quer os três pontos para colar no líder São Paulo, o Leão busca vencer, para se afastar da zona do rebaixamento.

Onde assistir Inter x Fortaleza no Brasileirão?

O confronto entre Internacional x Fortaleza não terá transmissão da TV aberta. Mas, o Premiere, no pay-per-view, e a TNT, exibem o confronto para todo o Brasil, na TV fechada.

Como as equipes chegam para o jogo?

Atual segundo colocado do Brasileirão, o Inter está com 53 pontos, mas a três do São Paulo. Entretanto, o Tricolor Paulista joga às 16h, e caso perca sua partida, pode ver o Inter igualar sua pontuação. Vindo de cinco vitórias seguidas no campeonato, os gaúchos vivem ótima fase, e hoje, são a principal ameaça do então líder da competição.

Já o Fortaleza vive momento conturbado no campeonato. O Leão é o 16º colocado, a três pontos da zona do rebaixamento, mas para piorar o cenário, demitiu o treinador Marcelo Chamusca, no início do ano. A última vitória da equipe cearense no Brasileiro, ocorreu na 22ª rodada, mas contra o Botafogo, no Engenhão.

Prováveis escalações de Inter x Fortaleza

Internacional: Marcelo Lomba; Rodinei, Lucas Ribeiro, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Edenílson, Patrick e Praxedes; Caio Vidal e Yuri Alberto.

Fortaleza: Felipe Alves; Gabriel Dias, Paulão, Wanderson e Carlinhos; Felipe, Juninho, Osvaldo, David e Romarinho; Wellington Paulista.

Confira os jogos da 30ª rodada da Série A

Domingo

Santos x Botafogo – 16h

Athletico PR x São Paulo – 16h

Atlético MG x Atlético GO – 18h15

Internacional x Fortaleza – 20h30

Segunda

Goiás x Flamengo – 20h

28/1