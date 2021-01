Inter x Grêmio: onde assistir o Gre-Nal 429 e escalações da partida

Inter x Grêmio fazem o clássico Gre-Nal neste domingo (24), pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jogando no Beira-Rio, a bola rola a partir das 16h em confronto na briga pelo título. Enquanto os Colorados são líderes com 59 pontos, o Grêmio é o sexto com 51.

Onde assistir o Gre-Nal entre Inter e Grêmio?

O clássico entre Inter x Grêmio então terá transmissão da tv aberta. A Rede Globo transmite a partida, mas apenas para o Estado do Rio Grande do Sul. No entanto, o Premiere exibe o jogo para todo o país, a partir das 16h, no pay-per-view.

+ Em 3º, Flamengo depende apenas de si para ser campeão; saiba por quê

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Prováveis Escalações

Internacional: Lomba; Rodinei, Lucas Ribeiro, Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Edenílson, Patrick, João Peglow e Praxedes; Yuri Alberto.

Grêmio: Vanderlei; Victor Ferraz, Geromel (Rodrigues), Kannemann e Diogo Barbosa; Lucas Silva (Thaciano) e Matheus Henrique (Darlan); Alisson, Jean Pyerre e Pepê; Diego Souza.

Jogos da 32ª rodada do Brasileirão

São Paulo x Coritiba – 19h

Vasco x Atlético MG – 21h

Domingo (23/1)

Internacional x Grêmio – 16h

Athletico PR x Flamengo – 16h

Ceará x Palmeiras – 16h

Santos x Goiás – 18h15

Sport x Bahia – 18h15

Atlético GO x Fortaleza – 18h15

Fluminense x Botafogo – 20h30

Segunda (25/1)

Corinthians x Red Bull Bragantino

Como Inter e Grêmio chegam para o jogo?

Líder, com 59 pontos, o Colorado vem de uma sequência de sete vitórias consecutivas. No entanto, a time de Abel Braga não vence seu rival há dois anos e meio. Para quebrar o tabu, o Inter então conta com a excelente fase e com a motivação de se manter na liderança. Caso perca o dérbi, a equipe pode ser ultrapassada pelo São Paulo na rodada, mas caso o Tricolor vença o Coritiba.

Já o Grêmio vem de três empates e por isso viu a distância para o líder aumentar nas últimas rodadas. A oito pontos do Colorado, os gremistas então podem diminuir a diferença para cinco pontos, caso vençam o clássico. Querendo manter o tabu, o Grêmio é a equipe que menos perdeu no campeonato, com apenas três derrotas.