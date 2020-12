Inter x Palmeiras se enfrentam em briga direta pelo G-4; veja onde assistir

Internacional e Palmeiras se enfrentam neste sábado, às 21h, no Beira-Rio, em jogo de disputa direta pelo G-4 do Brasileirão. A partida válida pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, coloca frente a frente o atual quarto colocado, os paulistas, contra o quinto, os gaúchos. Saiba onde assistir Inter x Palmeiras.

Com 41 pontos cada, o Verdão fica à frente pelo saldo de gols. Enquanto a equipe de Abel Ferreira tem o saldo de 13, o time do outro Abel, o Braga, tem 12. Assim como ambos os clubes, o Grêmio também está com 41 pontos, e em caso de empate no confronto, o Tricolor pode roubar a quarta colocação. Atualmente em sexto, para entrar no G-4, além de torcer por um empate entre Internacional x Palmeiras, o time de Renato Gaúcho precisa vencer o Sport, às 19h, deste sábado (19).

Onde assistir Inter x Palmeiras ?

A partida não terá transmissão da TV aberta. No entanto o torcedor pode assistir Inter x Palmeiras na TNT, que exibe o duelo na TV fechada, com exceção do estado do Rio Grande do Sul.

O Premiere também exibe o jogo, e para todo o Brasil. Luiz Carlos Jr. será o narrador, mas com Alexandre Lozetti e PVC nos comentários.

Escalações de Inter x Palmeiras

Internacional

GOL – Marcelo Lomba;

DEF – Heitor, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta e Moisés;

MEI – Rodrigo Lindoso, Edenilson, Patrick, Praxedes (D’Alessandro) e Marcos Guilherme (Yuri Alberto);

ATA – Thiago Galhardo.

Palmeiras

GOL – Weverton;

DEF – Gabriel Menino, Luan, Gustavo Gómez e Matías Viña;

MEI – Danilo, Zé Rafael (Marcos Rocha) e Raphael Veiga;

ATA – Gustavo Scarpa, Gabriel Veron e Willian.

26ª rodada do Brasileirão

A 26ª rodada do Brasileirão teve início na última quarta-feira (16), no entanto apenas dois jogos foram realizados no dia. O líder do campeonato, São Paulo, ganhou do vice Atlético MG e abriu sete pontos de vantagem na liderança. Jogando no Morumbi, a equipe da casa soube fazer valer o mando de campo, e ganhou do Galo por 3 a 0, com gols de Igor Gomes, Sara e Toró.

Assim como São Paulo x Atlético MG, outra partida ocorreu na quarta às 21h30. Atlético GO e Fluminense se enfrentaram em Goiânia, e o Dragão venceu por 2 a 1. Wellington Soares e Jean fizeram para os donos da casa, mas Felipe Cardoso descontou para o Tricolor.

Neste sábado além de Inter x Palmeiras, mais dois jogos acontecem. Às 19h, Sport e Grêmio se enfrentam na Ilha do Retiro. E então às 21h, Coritiba e Botafogo jogam no Couto Pereira em briga direta do Z-4.