Neymar é 7ª celebridade mais bem paga; veja o salário do craque

O atleta Neymar Junior é a sétima celebridade mais bem paga do mundo. De acordo com levantamento da revista Forbes, o então camisa 10 do PSG tem um patrimônio avaliado em S$ 95,5 milhões. Com o maior salário de toda Ligue1, Neymar é o único brasileiro a aparecer na lista das 10 celebridades mais bem pagas em 2020.

A líder da lista é Kylie Jenner. Aos 23 anos, a americana é empresária e influenciadora, e tem um patrimônio avaliado em 590 milhões de dólares (cerca de R$ 2,9 bilhões). Na sequência aparece o cantor Kanye West, mas com o valor de US$ 170 milhões. E então fecha o pódio, o tenista Roger Federer com US$ 106,3 milhões.

+ Flamengo é o clube brasileiro mais comentado no Twitter em 2020

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Qual é o salário de Neymar Jr?

De acordo com as informações descobertas pelo Football Leaks, Neymar chegou a ter o maior salário do futebol mundial ao assinar com o Paris Saint-Germain. No entanto, Lionel Messi ultrapassou o astro brasileiro ao assinar um novo acordo com o Barcelona, no final de 2018.

Neymar tem um salário de 36,8 milhões de euros por ano, ou mais de 700 mil euros por semana. Entretanto, esse valor é sem contar bônus e outros pagamentos específicos por metas atingidas.

+ Kaká no São Paulo? ex-jogador deve voltar ao clube, mas não em campo

Top-10 das celebridades mais bem pagas de 2020

A lista dos famosos mais bem pagos de 2020 possui ao todo cinco esportistas. Além de Federer, terceiro colocado, e Neymar, o sétimo, completam a lista: Cristiano Ronaldo, em quarto, Messi, em quinto e Lebron James, em nono.

Ranking dos famosos mais bem pagos

Kylie Jenner (empresária): US$ 590 milhões

Kanye West (cantor): US$ 170 milhões

Roger Federer (jogador de tênis): US$ 106,3 milhões

Cristiano Ronaldo (jogador de futebol): US$ 105 milhões

Lionel Messi (jogador de futebol): US$ 104 milhões

Tyler Perry (ator e diretor): US$ 97 milhões

Neymar (jogador de futebol): US$ 95,5 milhões

Howard Stern (locutor e escritor): US$ 90 milhões

LeBron James (jogador de basquete): US$ 88,2 milhões

Dwayne Johnson (ator): US$ 87,5 milhões