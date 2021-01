Inter x RB Bragantino (31/1): onde assistir e escalações do jogo da Série A

Pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, o líder Inter encara o RB Bragantino neste domingo (31), no Beira-Rio, às 18h15. Ambas equipes vivem bom momento na temporada, no entanto, enquanto o Colorado segue na liderança, o time de Bragança busca se aproximar do G-6.

Onde assistir Inter x RB Bragantino?

A partida entre Inter x RB Bragantino não terá transmissão da TV aberta. No entanto, o canal Premiere exibe a partida ao vivo para todo o Brasil, no pay-per-view, a partir das 18h15.

Prováveis escalações

Inter: Marcelo Lomba; Rodinei, Lucas Ribeiro, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado; Edenilson, Praxedes, Caio Vidal e Patrick; Yuri Alberto.

Bragantino: Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Ligger e Edimar; Raul, Ryller, Helinho, Claudinho e Artur; Ytalo.

Estamos na reta final do Brasileirão, com 3 jogos para disputarmos no Beira-Rio. É fundamental que não haja aglomeração para que o Clube não sofra punições. Contamos com a colaboração de todos(as) colorados(as) para que o distanciamento social siga sendo respeitado na pandemia. pic.twitter.com/G53e3qUl5f — Sport Club Internacional (@SCInternacional) January 29, 2021

Jogos da 33ª rodada do Brasileiro

Vasco x Bahia – 16h

Coritiba x Grêmio – 16h

Atlético-GO x São Paulo – 16h

Atlético-MG x Fortaleza – 17h

Inter x RB Bragantino – 18h15

Ceará x Athletico-PR – 19h

Fluminense x Goiás – 20h30

01/02

Sport x Flamengo – 20h

02/02

Palmeiras x Botafogo – 16h

17/2

Santos x Corinthians – 19h

Como as equipes chegam para o jogo?

Embalado com oito vitórias seguidas, o Colorado busca se aproximar do título Brasileiro que não conquista então desde 1979. Embora seja o primeiro colocado, o Inter não terá vida fácil, isso porque o RB Bragantino vem embalado em 2021, com quatro vitórias em cinco jogos. No entanto, mesmo que perca o confronto, a equipe de Abel Braga não perde a liderança. Isso porque, está a quatro pontos do vice, Flamengo.

O Massa Bruta vem numa sequência muito positiva no Brasileiro. Sem perder em 2021, o último revés da equipe ocorreu no dia 27 de dezembro, diante do Palmeiras, então pela 27ª rodada da competição. Embalado com três vitórias seguidas, a equipe já começa a sonhar com uma vaga na Libertadores, mas pelo G-6.