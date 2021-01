Internacional x Goiás (10/1): veja onde assistir e escalações da partida

Internacional x Goiás se enfrentam neste domingo (10), às 18h15, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vice-líder, o Colorado chega embalado para o confronto com quatro vitórias seguidas. Já os goianos, engataram sua segunda vitória consecutiva, e sonham em sair da zona do rebaixamento.

Onde assistir Internacional x Goiás?

A partida entre Internacional x Goiás não terá transmissão da TV aberta. No entanto, o Premiere exibe o jogo para todo o país, pelo pay-per-view.

Como as equipes chegam para o jogo?

Embalado no Brasileirão, o Colorado voltou a sonhar com o título da competição. Em segundo lugar, a equipe de Abel Braga está seis pontos atrás do líder São Paulo, que enfrenta o Santos também neste domingo. Enquanto o Internacional está com 50 pontos, o Tricolor tem 56.

⚽🇦🇹 Domingo é dia de Inter no Beira-Rio! Diante do Goiás, o Colorado vai em busca da quinta vitória consecutiva no @Brasileirao. Saiba mais: https://t.co/7RojldoPw7 #VamoInter pic.twitter.com/gz5ZBqwO2k — Sport Club Internacional (@SCInternacional) January 10, 2021

Já o Goiás voltou a ter esperanças de permanecer na Série A para a próxima temporada. A equipe chegou a ser a última colocada no Brasileirão, mas atualmente está em 18º. Os goianos inclusive podem sair do z-4, em caso de vitória neste domingo. No entanto, para isso, é necessário que Bahia e Vasco não vençam seus jogos.

Prováveis escalações de Internacional x Goiás

Suspensos, Yuri Alberto e Edenilson são desfalques do Colorado., assim como Uendel e Marcelo Lomba, que estão lesionados. No entanto, Thiago Galhardo retorna ao time após cumprir suspensão na última rodada.

Inter: Danilo Fernandes (Daniel); Rodinei, Moledo, Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Lindoso (Nonato), Praxedes, Caio Vidal e Patrick; Thiago Galhardo.

Já o Goiás do então técnico Glauber Ramos terá a volta do centroavante Fernandão, suspenso do último jogo.

Goiás: Tadeu; David Duarte, Fábio Sanches e Heron; Shaylon, Breno, Ariel Cabral, Douglas Baggio e Jefferson; Rafael Moura e Fernandão.

Outro jogos da rodada

São Paulo x Santos – 16h

Flamengo x Ceará – 16h

Atlético GO x Bahia – 18h15

Vasco x Botafogo – 20h30