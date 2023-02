Que horas é o jogo do Inter feminino x Athletico PR na Supercopa do Brasil - 04/02

O duelo entre Internacional e Athletico PR neste sábado, 4 de fevereiro, dá início a primeira fase na Supercopa do Brasil Feminina, a segunda edição do torneio na categoria. Com início às 18h45 (Horário de Brasília), o jogo do Inter feminino vai ser no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Aqui está tudo o que você saber para assistir ao duelo.

Em partida única, quem perder está eliminado da competição.

Marianna Nanni Batalha vai ser a árbitra do jogo do Inter e Athletico hoje. Maira Mastella Moreira e Estefani Adriati Estrela da Rosa serão as assistentes.

Horário do jogo do Inter feminino hoje na Supercopa

O jogo do Inter feminino hoje contra o Athletico PR vai começar às 18h45, seis e quarenta e cinco da tarde, pelo horário de Brasília, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.

Torcedores que moram nos estados do Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul devem sintonizar a transmissão às 17h45, horário local.

Esta é apenas a segunda edição da Supercopa do Brasil Feminina. Na temporada passada o Corinthians venceu o Grêmio na final.

Onde assistir Internacional x Athletico PR hoje ao vivo

O jogo do Inter feminino hoje na Supercopa vai passar no SporTV e GloboPlay às 18h45, horário de Brasília.

Disponível para todos os estados do Brasil, o canal está disponível entre as operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi, Vivo e DirecTV GO. É preciso ter a emissora na programação para acompanhar os jogos de futebol.

Outra opção é curtir no GloboPlay, para quem prefere assistir no celular. Dá para ter acesso completo no site ou no próprio aplicativo em dispositivos móveis, smartv ou videogame se for compatível.

Qual o valor do plano da Globoplay?

A plataforma possui diferentes pacotes e promoções. Os valores mensais vão de R$ 24,90 até R$ 89,90.

Como funciona a Supercopa Feminina do Brasil?

É bem simples de entender como funciona a Supercopa Feminina do Brasil. É uma competição recente, tendo apenas o Corinthians como o campeão.

O torneio de futebol feminino é composto por três fases com oito equipes: a primeira rodada, semifinal e a final em partidas únicas. Quem perde está eliminado em cada uma das fases e em caso de empate a disputa vai para os pênaltis.

Na primeira fase o sorteio da CBF define cada um dos confrontos e as chaves. Os vencedores avançam para a semifinal com o seguinte chaveamento: o vencedor entre Inter e Athletico vai jogar contra o ganhador de Corinthians e Atlético MG. Na outra chave, Brasília ou Avaí jogam com Flamengo ou Ceará.

A final também é em partida única.

