Saiba como assistir ao jogo do Flamengo no Brasileirão Feminino hoje. Foto: Reprodução Paula Reis / Flamengo

Onde assistir jogo do Flamengo feminino x Santos hoje no Brasileirão (24/02)

Vai começar a temporada do Brasileirão Feminino! Nesta sexta-feira, 24 de fevereiro, o duelo entre Santos e Flamengo na Vila Belmiro dá o pontapé inicial na primeira rodada da competição. No jogo do Flamengo feminino, a bola vai rolar às 20h (Horário de Brasília), durante a etapa inicial da categoria.

Marianna Nanni Batalha vai apitar o jogo nesta sexta. Patricia Carla de Oliveira e Leandra Aires Cossette serão os assistentes. A primeira fase do torneio não tem VAR.

Jogo do Flamengo feminino no SporTV e GloboPlay

O jogo do Flamengo feminino hoje tem transmissão no SporTV e GloboPlay, às 20h. Com exclusividade, o canal exibe o duelo entre Santos e Flamengo nesta sexta-feira, pela estreia do Campeoanto Brasileiro Feminino na temporada, para todos os estados do Brasil.

Mas atente-se: o SporTV só está disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi, DirecTV GO e a Vivo.

Quem prefere assistir pelo celular ou até no computador pode sintonizar o GloboPlay, serviço de streaming exclusivo para assinantes. Acesse o portal com o seu email e senha de usuários e clique para assistir ao jogo do Flamengo feminino pelo conforto da sua casa ou onde estiver

Horário : 20h (horário de Brasília)

: 20h (horário de Brasília) Local : Estádio Vila Belmiro

: Estádio Vila Belmiro Onde assistir: SporTV e GloboPlay

Como funciona o Brasileirão Feminino?

O Campeonato Brasileiro de futebol feminino em 2023 tem quatro fases: a primeira, quartas de final, semifinal e a final pelo título.

Dezesseis equipes participam da primeira etapa no torneio. Em turno único, jogam 15 rodadas em busca da classificação para a fase seguinte. Cada vitória garante 3 pontos, e o empate apenas um para os dois lados.

Todos os ciclos do mata-mata são disputados em dois jogos, ida e volta. Os oito primeiros avançam da tabela avançam para as quartas de final. Depois, os ganhadores vão para a semifinal e, por fim, a decisão.

Primeira rodada do Campeonato Brasileiro Feminino

A primeira rodada do Campeonato Brasileiro Feminino traz oito embates, incluindo o jogo do Flamengo feminino nesta sexta-feira.

Sexta-feira, 24/02:

Santos x Flamengo - 20h (horário de Brasília)

Sábado, 25/02:

Internacional x Athletico PR - 11h (Horário de Brasília)

Corinthians x Ceará - 11h (Horário de Brasília)

São Paulo x Bahia - 16h (Horário de Brasília)

Cruzeiro x Grêmio - 19h (Horário de Brasília)

Domingo, 26/02:

Palmeias x Real Ariquemes - 11h (Horário de Brasília)

Avaí x Real Ariquemes - 15h (Horário de Brasília)

Segunda-feira, 27/02:

Atlético MG x Ferroviária - 20h (Horário de Brasília)

