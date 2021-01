Operário x Chapecoense: onde assistir e escalações da partida da Série B

Operário x Chapecoense se enfrentam nesta segunda-feira (25), pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro Jogando no Estádio Germano Kruger, a Chape busca os três pontos, mas para ficar com uma mão na taça do Brasileirão. Já o Operário apenas cumpre tabela na rodada, visto que não tem chances de ser rebaixado, assim como não consegue à classificação para a primeira divisão.

Onde assistir Operário X Chapecoense?

A partida entre Operário x Chapecoense não terá transmissão da tv aberta. No entanto, o Premiere exibe o jogo para todo o país na TV fechada, pelo pay-per-view.

Prováveis escalações de Operário e Chapecoense

Operário-PR: Martín Rodríguez; Alex Silva, Bonfim, Ricardo Silva e Fabiano; Leandro Vilela, Marcelo e Thomaz (Schumacher); Maranhão (Rafael Chorão), Ricardo Bueno e Rafael Oller.

Chapecoense-SC: João Ricardo; Matheus Ribeiro, Derlan, Luiz Otávio e Alan Ruschel; Willian Oliveira, Ronei (Anderson Leite) e Denner; Perotti, Aylon e Anselmo Ramon.

Jogos da 37ª rodada da Série B

Juventude 2 x 1 Figueirense

CSA 1 x 1 Brasil de Pelotas

Cuiabá 1 x 3 Sampaio Corrêa

Sábado – 23/1

Confiança 0 x 0 América MG

Avaí 2 x 1 Guaraní

Domingo – 24/1

Cruzeiro 0 x 0 Náutico

Ponte Preta 3 x 1 CRB

Segunda – 25/1

Operário x Chapecoense – 17h

Terça – 26/1

Oeste x Paraná – 19h15

Vitória x Botafogo – 21h30

Como Operário e Chapecoense chegam para o jogo?

Sem pretensões na competição, o Operário apenas cumpre tabela nesta e na última rodada da Série B. Em nono lugar, com então 51 pontos, os paranaenses não possuem em chances de classificação na Libertadores. Assim como, não corre risco de rebaixamento.

Já a Chape líder da competição, joga para então ficar com uma mão na taça. Isso porque a equipe tem a mesmo pontuação do América-MG, 70 pontos. No entanto, o Coelho já jogou na rodada e só faz mais uma partida na competição.