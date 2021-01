Quem são os jogadores que estavam no avião que caiu em Palmas hoje

Um acidente com um avião em Luzimangues (Tocantins), neste domingo (24), matou quatro jogadores e o presidente do Palmas Futebol e Regatas, time da Série D. Logo depois de decolar, a aeronave atingiu o solo em um matagal, mas ainda não se sabe o que causou a queda. A equipe viajava para Goiânia, onde enfrentaria o Vila Nova pela Copa Verde, então nesta segunda-feira (25). Saiba quem são os jogadores que estavam no avião que caiu em Palmas.

Quais jogadores estavam no avião que caiu em Palmas?

De acordo com a assessoria do clube, estavam a bordo os atletas Lucas Praxedes, Guilherme Noé, Ranule e Marcus Molinari. Além dos jogadores, o presidente Lucas Meira e então o piloto, identificado como ‘comandante Wagner’. Todos morreram.

Lucas Praxedes:

Com apenas 23 anos, Lucas Praxedes era defensor do Palmas e veio a falecer no acidente do avião que caiu com parte do elenco da equipe.

Canhoto, Praxedes jogava de lateral esquerdo e chegou ao clube no ano passado. O atleta rodou por várias equipes, e mesmo jovem, teve passagens por: Patrocinense, Coimbra, Marcílio Dias, São José, Marília, Botafogo-SP, Capivariano e XV Jaú.

Guilherme Noé:

Guilherme Afonso Noé jogava como volante ou meia. Aos 28 anos, o atleta passou por diversos clubes antes do Palmas. Destro, Noé também atuou por Tombense, Nacional de Muriaé, Tupi, Caldense, Ipatinga e Democrata de Governador Valadares.

Ranule:

Ranule Gomes dos Reis era goleiro e tinha 27 anos. No Palmas desde o ano passado, o arqueiro foi formado no Democrata de Sete Lagoas e passou por Minas Boca, Villa Nova, Nacional de Muriaé, Tupi e Esportiva Guaxupé.

Marcus Molinari:

O meia Marcus Molinari tinha apenas 23 anos, e também morreu no avião que caiu do Palmas. O atleta era filho do atacante Marinho, que jogou pelo Atlético-MG durante os anos 2000. Molinari fez sua categoria de base no Villa Nova-MG, mas passou por clubes como Araxá, Tupi, Ipatinga e Tupynambás e pelo Santos.

Imagens do avião que caiu em Palmas

Imagens no local mostram a aeronave pegando fogo logo depois da queda. Além do IML e dos Bombeiros, equipes da Polícia Militar estão no local para prestar apoio.

Imagens do avião pegando fogo! 4 atletas do Palmas e o presidente do clube! pic.twitter.com/lODijBNQhu — leonardo baran (@leonardobaran) January 24, 2021

Adversário se solidariza com morte de jogadores do Palmas

O Vila Nova, adversário da equipe na Copa Verde, prestou solidariedade por meio das redes sociais. O clube disse que prestará apoio para o adiamento da partida, após o acontecimento do avião que caiu em Palmas.

Por meio de uma nota divulgada. a equipe do Palmas Futebol e Regatas confirmou a queda da aeronave e o nome de todos a bordo. O clube ainda afirma que em um melhor momento, se pronunciará pelo ocorrido.

Conheça a história e títulos do Palmas

O Palmas Futebol e Regatas é uma agremiação poliesportiva, localizada na cidade de Palmas, capital do estado do Tocantins. Fundado em 31 de janeiro de 1997, o clube é detentor de sete títulos estaduais, além de ter conseguido chegar às quartas de final da Copa do Brasil, em 2004.

Mesmo com 23 anos desde a sua fundação, o Palmas é a primeira equipe de futebol profissional a surgir na capital do Tocantins. A equipe conquistou seu primeiro título Estadual em 2000. No entanto, no ano seguinte, veio o bicampeonato e em 2002 o tri. Com três títulos seguidos, iniciava a hegemonia do Tricolor na competição.

Logo depois de não vencer a competição em 2003, a equipe conquistou o tetra no ano seguinte. Em 2004, além do título estadual, o clube conseguiu chegar até as quartas de final da Copa do Brasil, feito inédito para o Palmas. O clube ainda conseguiu mais caneco do Campeonato Tocantinense, em 2007, mas depois viveu um período de decadência.

Em 2010 o clube caiu para a segunda divisão do Estadual. Embora tenha subido no ano seguinte, a equipe voltou para a divisão inferior em 2017. No entanto, o Palmas também foi rebaixado no ano de 2012, mas como não houve a competição, permaneceu na elite do futebol tocantinense.