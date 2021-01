Palmeiras x Corinthians: onde assistir e escalações do dérbi paulista

Palmeiras x Corinthians se enfrentam nesta segunda (18), em jogo atrasado da 28ª rodada do Brasileiro. Quem vencer o dérbi de amanhã, encerra a temporada com mais vitórias no confronto. Isso porque, até o momento, as equipes se enfrentaram em quatro oportunidades, com uma vitória para cada lado e dois empates.

No entanto, o Verdão não encerra a temporada com mais vitórias no clássico desde 2016. Para tentar quebrar o tabu, a equipe de Abel Ferreira contará com a força de seu estádio. Neste Brasileirão, o Alviverde perdeu seis confrontos, mas apenas dois foram no Allianz Parque. A bola rola às 19h.

Onde assistir Palmeiras x Corinthians?

O último confronto entre Palmeiras x Corinthians na temporada não terá transmissão da TV aberta. No entanto, o Premiere exibe o jogo para todo o Brasil, no pay-per-view.

Como as equipes chegam para o jogo?

Finalista da Libertadores, o Verdão encara a equipe de Mancini, em busca de se aproximar do G-4. Em sexto lugar, com 48 pontos, caso vença o confronto, o Palmeiras pode subir para a quarta posição. No entanto, vai depender do jogo do Flamengo, para saber se permanece entre os quatro primeiros ou não.

Já o Timão chega embalado para o clássico, mas querendo garantir uma vaga na próxima Libertadores. Em nono, com 42 pontos, o time de Mancini vem de quatro vitórias seguidas, e na última rodada, goleou o Fluminense por 5 a 0. Caso consiga os três pontos, o Alvinegro empata com o Santos, oitavo colocado, na pontuação.

Escalações do jogo entre Palmeiras x Corinthians

Palmeiras: Weverton; Mayke, Luan, Alan Empereur e Matías Viña; Danilo, Zé Rafael (Raphael Veiga) e Gabriel Menino; Rony, Gustavo Scarpa e Luiz Adriano.

Corinthians: Cássio; Fagner, Jemerson, Gil e Fábio Santos; Gabriel e Ramiro (Cantillo); Gustavo Silva, Cazares e Mateus Vital; Jô.

Outros jogos desta segunda