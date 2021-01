Palmeiras x Grêmio: onde assistir e escalações do jogo da Série A

Palmeiras x Grêmio se enfrentam nesta sexta (15), em partida válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. As equipes, finalistas da Copa do Brasil, fazem o confronto no Allianz Parque, às 21h30.

Onde assistir Palmeiras x Grêmio pela Série A?

O jogo entre Palmeiras x Grêmio pela Série A não terá transmissão da TV aberta. No entanto, o Premiere exibe o confronto no pay-per-view, para todo o Brasil.

Como as equipes chegam para a decisão?

Vindo de duas vitórias seguidas no Brasileirão, e garantido nas finais da Libertadores e Copa do Brasil, o Verdão então chega embalado para o confronto. Em sexto lugar com 47 pontos, o time de Abel Ferreira realizou apenas 27 jogos neste campeonato, e pode encostar na liderança, caso vence os jogos em atraso.

Por conta da maratona de partidas, é provável que o português faça algumas alterações na equipe, para preservar seus atletas. No entanto, o time sofre com alguns desfalques como Felipe Melo, Wesley, Gabriel Veron e Luan Silva se recuperam de lesões, enquanto Gabriel Menino está suspenso.

O Grêmio também tem jogos atrasados para realizar, no entanto a equipe atuou 28 vezes neste Brasileiro, uma vez a mais que os paulistas. Em quinto lugar com 49 pontos, o time de Renato Portaluppi não perde na competição desde a rodada 15, quando saiu de campo derrotado pelo Santos, por 2 a 1, na Vila Belmiro.

Para o confronto, o Tricolor Gaúcho segue sem seu principal defensor, Geromel.

Provável escalação de Palmeiras x Grêmio

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Kuscevic e Esteves (Viña); Emerson Santos, Danilo e Raphael Veiga; Breno Lopes, Lucas Lima e Willian.

Grêmio: Vanderlei; Victor Ferraz, Rodrigues (David Braz), Kannemann e Diogo Barbosa; Matheus Henrique, Darlan, Alisson, Jean Pyerre e Pepê; Diego Souza.