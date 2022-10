Que horas é o jogo do Bahia hoje x Novorizontino pela série B

Nesta terça-feira, 4 de outubro, as equipes de Novorizontino e Bahia se enfrentam pela 33ª rodada da Série B do Brasileirão, no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi. Que horas é o jogo do Bahia hoje é 21h30 (Horário de Brasília), com transmissão ao vivo para todos os estados do país. Enquanto os anfitriões buscam a permanência na segunda divisão, os visitantes querem o acesso até a elite do futebol.

O Novorizontino está na 16ª posição com 36 pontos, conquistados em nove vitórias, nove empates e catorze derrotas, com apenas um ponto a mais do que o primeiro na zona de rebaixamento.

Já do Bahia segue na terceira posição com 52 pontos, totalizados em quinze vitórias, sete empates e dez derrotas, atrás apenas do líder Cruzeiro e do vice-líder Grêmio.

Que horas é o jogo do Bahia hoje ao vivo

O jogo do Bahia hoje começa às 21h30 (Horário de Brasília), com transmissão do Premiere para todos os estados do Brasil ao vivo.

Com disponibidade apenas em operadoras de TV por assinatura, o pay-per-view transmite todas as emoções do jogo entre Novorizontino e Bahia nesta terça-feira, com transmissão para todos o Brasil. Entre em contato com a sua operadora para adquirir o pacote de canais.

Pelo celular, o torcedor pode assistir no GloboPlay, serviço de streaming por assinatura. Por pacotes entre R$ 24,90 ou R$ 86,90 ao mês, você tem a oportunidade de acompanhar os jogos de futebol pelo celular, tablet, computador no navegador ou na smartv.

NOVORIZONTINO X BAHIA:

Que horas é o jogo do Bahia hoje: 21h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi

Arbitragem: Felipe Fernandes de Lima

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (VAR-FIFA)

Onde assistir: Premiere e GloboPlay

> Brasileiros no futebol árabe: 10 nomes conhecidos que atuam no Oriente Médio

Eduardo Barroca é o novo técnico do Bahia

Em anúncio nas redes sociais, o Bahia confirmou que Eduardo Barroca, 40 anos, é o novo treinador do tricolor baiano para a reta final na Série B do Brasileirão.

Dez anos depois, o comandante está de volta ao Esquadrão. O primeiro trabalho no clube de Salvador foi entre janeiro de 2011 e maio de 2013, quando foi auxiliar técnico do Bahia. Mais tarde, ele dirigiu o técnico como interino, com 81% de aproveitamento.

A todo, Barroca contabiliza sete vitórias, um empate e uma derrota. Em 2019, Eduardo foi o principal responsável pelo acesso do Atlético Goianiense até o Brasileirão. O técnico estava no Avaí.

Barroca estará no banco de reservas nesta terça-feira, comandando o Bahia contra o Novorizontino.

✍🏽 Dez anos depois, Eduardo Barroca está de volta ao Esquadrão. Técnico do acesso do Atlético-GO em 2019, o profissional que iniciou a carreira de treinador no Bahia já comandará o time nesta terça em SP. Leia tudo no #SócioDigital ➡️ https://t.co/8LMIMHc2B5 #BBMP pic.twitter.com/Y7ncpVT54v — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) October 2, 2022

+ Palmeiras não tem Mundial? Conheça a história do título de 1951