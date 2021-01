RB Bragantino x Corinthians: onde assistir e escalações do jogo

Corinthians e Red Bull Bragantino fecham a 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, nesta segunda-feira (25). Buscando uma vaga na Libertadores, o Timão precisa dos três pontos para se aproximar do G-6. Já o time de Bragança Paulista pode então engatar sua terceira vitória seguida, e com isso começar a sonhar também com uma chance na próxima Liberta. A bola rola às 20h, mas na Neo Química Arena.

Onde assistir o jogo entre Corinthians x RB Bragantino?

A partida entre Corinthians e RB Bragantino então não terá transmissão da tv aberta. No entanto, o Premiere transmite o confronto para todo o país no pay-per-view.

Prováveis escalações

Corinthians: Cássio; Fágner, Bruno Méndez, Jemerson e Fábio Santos; Cantillo (Xavier) e Gabriel; Gustavo Silva, Cazares e Mateus Vital (Léo Natel); Jô.

RB Bragantino: Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Fabrício Bruno e Edimar; Raul, Eric Ramires e Claudinho; Artur, Helinho (Cuello) e Ytalo.

Jogos da 32ª rodada do Brasileirão

São Paulo 1 x 1 Coritiba – 19h

Vasco 3 x 2 Atlético MG – 21h

Domingo (23/1)

Internacional 2 x 1 Grêmio

Athletico PR 2 x 1 Flamengo

Ceará 2 x 1 Palmeiras

Santos 2 x 4 Goiás

Sport 2 x 0 Bahia

Atlético GO 2 x 0 Fortaleza

Fluminense 2 x 0 Botafogo

Segunda (25/1)

Corinthians x Red Bull Bragantino

Como Corinthians e RB Bragantino chegam para o jogo?

Em nono lugar com 45, pontos, logo depois de sofrer uma goleada história para o Palmeiras, o Timão se recuperou na competição e conquistou duas vitórias seguidas. Caso conquiste a vitória, a equipe de Mancini sobe apenas uma posição na tabela, mas se aproxima do Grêmio, sexto colocado, ficando a três pontos do Tricolor.

O RB Bragantino também sonha com uma vaga na Libertadores. Em 13º, com 41 pontos, com a vitória a equipe então pega o elevador e sobem para a 11ª posição. Assim como o Corinthians, a equipe de Bragança chega com duas vitórias seguidas e tem o meia Claudinho em ótima fase.