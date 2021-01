Red Bull Bragantino x Atlético MG (11/1): saiba onde assistir e escalações

Red Bull Bragantino x Atlético MG se enfrentam nesta segunda-feira (11), em partida válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 20h, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.

Onde assistir Red Bull Bragantino x Atlético MG?

A partida entre Red Bull Bragantino x Atlético MG não terá transmissão da TV aberta. No entanto, os canais SporTV e Premiere, exibem o confronto na tv fechada e pay-per-view, a partir das 20h.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Como as equipes chegam para o confronto?

Após vencer o São Paulo por 4 a 2 na última rodada, a equipe de Bragança busca se manter na primeira metade da tabela. Em 13º lugar com 39 pontos, o time pode subir uma posição, caso vença a partida de hoje. Isso porque o Atlético GO, 12º colocado, empatou contra o Bahia neste domingo (10).

Já o Galo segue firme em busca do título do Campeonato Brasileiro. Logo depois de mais uma derrota do líder São Paulo, as chances de garantir o troféu aumentaram para o Galo, que está com dois jogos a menos que o Tricolor. No entanto, caso garanta os três pontos, a equipe não sai da terceira posição. Isso porque o Internacional ganhou neste domingo (10), e chegou a 53. Com 49, o máximo que o Atlético MG consegue chegar nesta rodada é 52 pontos.

Embora não ultrapasse o Colorado, a equipe de Sampaoli pode se distanciar do Flamengo, quarto colocado. O Rubro-negro perdeu mais uma neste domingo, mas desta vez para o Ceará, por 2 a 0, no Maracanã.

Escalações de Red Bull Bragantino x Atlético MG

Bragantino: Cleiton; Weverton, Leo Ortiz (Liger), Fabricio Bruno, Edmar; Raul, Lucas Evangelista (Ricardo Hiller), Claudinho. Helinho, Italo e Cuello.

Atlético-MG: Everson; Guga, Réver, Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Alan Franco e Hyoran; Savarino, Keno e Vargas.

Outros jogos da rodada

Corinthians x Fluminense – 13/1 às 21h30