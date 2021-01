Santos vence clássico com time misto diante do São Paulo

O Santos venceu o clássico contra o São Paulo na tarde deste domingo (10), no Estádio do Morumbi, por 1 a 0, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, e chegou aos 42 pontos. A vitória não muda o Peixe de posição, mas aproxima a equipe do G-4. Já o Tricolor, segue sem vencer em 2021, e pode ver os rivais se aproximarem do líder do campeonato.

Mesmo com reservas, Santos vence clássico

Em jogo equilibrado, o Santos optou por esperar o São Paulo, e contra atacar. Assim, nasceu a boa primeira oportunidade do jogo. O atacante Arthur Gomes recebeu passe de Lucas Braga, e chutou rasteiro. A bola bateu na trava, mas voltou nos pés de Juanfran, que recuou para Volpi. O goleiro são-paulino então saiu jogando.

Embora o Tricolor dominasse as ações da partida, chegou a ter 70% de posse, a equipe não conseguia converter o domínio em chances reais de gol. Então, os primeiros 45 minutos foram desagradáveis, sem emoção na partida.

No entanto, a segunda etapa começou eletrizante, e logo no primeiro minuto da partida: gol do Santos. Na saída de bola, Dani Alves e Gabriel Sara não se entenderam e Jobson fez o desarme. A zaga Tricolor ainda abafou, mas a bola ficou com o Peixe, e sobrou para o camisa 8 bater de bico para o gol. Com o tento, o Santos venceu o clássico, e conquistou seu primeiro triunfo em 2021.

Logo depois de sofrer o tento, o São Paulo tentou se impor novamente na partida. Entretanto, a equipe sofreu para criar e perdeu o confronto por 1 a 0.

“Fico feliz (pelo prêmio de Craque do Jogo), fiquei de fora alguns jogos, mas não deixei de trabalhar, de treinar, é uma vitória importante para dar moral para quarta-feira. Fazia mais de um ano que não vencíamos um clássico, é importante vencer e vencer o líder do campeonato.” pic.twitter.com/h4w4eMXhde — Santos Futebol Clube (@SantosFC) January 10, 2021

Flamengo perde para Ceará

Líder do campeonato com 56 pontos, o São Paulo ainda pode ver os rivais se aproximarem. No entanto, o Flamengo, um dos concorrentes, perdeu por 2 a 0 para Ceará e segue sem vencer em 2021. A vitória é positiva para o São Paulo, que ainda segue com seis pontos de distância na liderança, mas essa diferença pode diminuir pois Inter e Atlético MG ainda jogam na rodada.

O Santos agora foca na Libertadores. A equipe joga o duelo de volta da semifinal nesta quarta-feira (13), contra o Boca Juniors.