Red Bull Bragantino x São Paulo (6/1): onde assistir e escalações do jogo

Red Bull Bragantino x São Paulo se enfrentam nesta quarta-feira (6), às 21h30, no estádio Nabi Abi Chedid, pela 28ª rodada do Brasileirão. Com objetivos diferentes, o Tricolor busca a vitória para se manter ainda mais na liderança. Já o Massa Bruta quer os três pontos para então garantir uma vaga na parte da metade de cima da tabela.

Onde assistir Red Bull Bragantino x São Paulo?

O confronto entre Red Bull Bragantino x São Paulo terá transmissão da TV aberta. A Rede Globo transmite o confronto na TV Aberta, mas para o estado de São Paulo e outras regiões. No entanto, a TV fechada também exibe a partida com transmissão do Premiere para todo o Brasil, e SporTV com exceção de São Paulo.

Preparação finalizada para mais um desafio. Vamos juntos! 👊🏽⚽️🚀 📸 Ari Ferreira#RedBullBragantino #MassaBruta pic.twitter.com/lsqJ4yCQpd — Red Bull Bragantino (@RedBullBraga) January 5, 2021

Como chegam as equipes para o confronto?

Líder isolado do Brasileirão, o São Paulo está com 56 pontos, a sete de Atlético MG e Flamengo, então segundo e terceiro, respectivamente. Após ser eliminado da Copa do Brasil, pelo Grêmio, a equipe de Diniz concentra suas forças com foco total no título do Brasileiro, competição que o Tricolor não conquista desde 2008.

Já o o time de Bragança Paulista é o 13º colocado com 31 pontos. A três pontos do Vasco, primeira equipe na zona do rebaixamento, a vitória pode dar uma maior tranquilidade para o Massa Bruta, além de deixar a equipe no meio da tabela.

Prontos para o primeiro desafio em 2️⃣0️⃣2️⃣1️⃣!#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/tQIL4MytmM — São Paulo FC (@SaoPauloFC) January 5, 2021

Escalações de Red Bull Bragantino x São Paulo:

O São Paulo não terá a disposição para o confronto o atacante Luciano, que sentiu com uma inflamação na perna esquerda. No entanto, além do camisa 11, Diniz não contará com Pablo, com uma contratura na coxa, e Toró, que testou positivo para a Covid-19. No meio, Luan levou o terceiro cartão amarelo e está fora do confronto.

São Paulo: Volpi, Juanfran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Tchê Tchê (Hernanes), Daniel Alves, Gabriel Sara e Igor Gomes; Brenner e Vitor Bueno (Tchê Tchê).

Já o Bragantino não terá a presença de Helinho, que pertence ao São Paulo. Outros desfalques são Luan Cândino e Weverson. Por fim, o centroavante Alerrandro sentiu desconforto muscular na coxa, e virou dúvida para o jogo.

Red Bull Bragantino: Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Ligger e Edimar; Raul, Lucas Evangelista e Claudinho; Cuello (Bruno Tubarão), Artur e Ytalo.