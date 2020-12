São Paulo encara Botafogo e pode vencer o primeiro turno do Brasileirão

São Paulo e Botafogo fazem seu último jogo em atraso no Brasileirão, nesta quarta (9), às 21h30, no Morumbi. Em situações totalmente opostas, a vitória Tricolor pode deixar a equipe ainda mais líder, e abrir sete pontos para o vice, Atlético Mineiro. Já pelo lado dos cariocas, os três pontos ainda deixam a equipe no Z-4, mas diminui a diferença para o Sport – primeiro time fora da zona – para dois pontos.

+ Líder, São Paulo pode abrir sete pontos de diferença para vice

Onde assistir São Paulo x Botafogo?

A partida terá transmissão da TV aberta. A Rede Globo transmite o jogo para quase todos os Estados – Mato Grosso será o único sem a partida na emissora. Cleber Machado comanda a narração de São Paulo x Botafogo, mas com comentários de Caio Ribeiro e Júnior.

No entanto, o Premiere também terá exibição do jogo. No pay-per-view a partida será transmitida para todo o Brasil, mas na TV fechada.

São Paulo segue líder no Brasileirão

Atualmente com 47 pontos, o São Paulo segue líder no Brasileirão, e com vantagem. Mas caso vença hoje, pode aumentar a diferença para o Galo para sete pontos, e ainda ficar com ‘título’ simbólico. Nas 18 partidas do primeiro turno do campeonato, o Tricolor somou 34 pontos. Internacional e Flamengo, nos 19 jogos, conquistaram 35 cada. Por isso, os três pontos hoje levam o time de Diniz aos 37 e o ‘título’ de campeão do primeiro turno.

No entanto, caso empate, o São Paulo não fica com título. Isso porque Inter e Flamengo tiveram 10 vitórias, enquanto os paulistas iriam para nove.

É dia de buscar mais uma vitória em casa! Hoje tem São Paulo! É #DiaDeTricolor! ⚽ São Paulo x Botafogo

🏟 Morumbi

⏰ 21h30

🏆 Brasileirão 📺 Globo e Premiere

🎙️ SPFCtv [https://t.co/CJlTQA0r29]#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/es4MAjamox — São Paulo FC (@SaoPauloFC) December 9, 2020

Já a situação do alvinegro é preocupante. A última vitória da equipe no Campeonato Brasileiro, foi contra o Sport, mas na rodada 15. O confronto ocorreu em 11 de outubro, e de lá para cá, o Botafogo sofreu seis derrotas e dois empates.

Vivendo uma grande crise, o clube passou por uma mudança de técnico. Rámon Diaz foi anunciado no início de novembro, mas se quer comandou a equipe. Recuperando-se de um procedimento cirúrgico, sua comissão ficou à frente do clube, mas em três jogos, a diretoria do Fogão resolveu dispensar o grupo. Eduardo Barroca é o novo comandante, mas com Covid-19, não comandou a equipe na derrota para o Flamengo, no sábado (5).

Vindo de cinco derrotas seguidas, para o confronto contra o São Paulo no Brasileirão, Honda ficará no banco. O camisa 4 do Botafogo perdeu espaço após rendimento abaixo do esperado e atritos. Principal cobrança em cima do atleta é para que ele seja referência em campo assim como fora dele.

Próximos jogos

Após o confronto de quarta (9), o Tricolor volta a campo no domingo, às 18h15, para o Clássico Majestoso, contra o Corinthians. O duelo acontece na Neo Química Arena, e o São Paulo buscará continuar líder.

Já o Botafogo, assim como o São Paulo, não terá vida fácil. O Alvinegro encara o Internacional, no sábado (12), às 19h, no Beira-rio.