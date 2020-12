Líder, São Paulo pode abrir sete pontos de diferença para vice

O líder São Paulo encara o Botafogo na próxima quarta (9), no Estádio do Morumbi, em partida atrasada da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Às 21h30, a bola rola e ambos os clubes realizam seu último jogo em atraso na competição. Em momentos totalmente opostos, equipes tem objetivos diferentes no Brasileirão.

Como chega as equipes para o confronto?

Enquanto o São Paulo é líder do campeonato, com 47 pontos – quatro a mais que o vice Atlético Mineiro – o Botafogo possui apenas 20 pontos e amarga a 19ª colocação na tabela. No entanto, uma vitória são-paulina deixaria o time de Diniz com uma diferença de sete pontos para o segundo colocado. Em toda história do Brasileirão por pontos corridos, nunca um clube com uma diferença dessas para o vice, perdeu o título, nesta altura do campeonato.

A situação do alvinegro é preocupante. A última vitória da equipe no Campeonato Brasileiro, foi contra o Sport, mas na rodada 15. O confronto ocorreu em 11 de outubro, e de lá para cá, o Botafogo sofreu seis derrotas e dois empates.

Vivendo uma grande crise, o clube passou por uma mudança de técnico. Rámon Diaz foi anunciado no início de novembro, mas se quer comandou a equipe. Recuperando-se de um procedimento cirúrgico, sua comissão ficou à frente do clube, mas em três jogos, a diretoria do Fogão resolveu dispensar o grupo. Eduardo Barroca é o novo comandante, mas com Covid-19, não comandou a equipe na derrota para o Flamengo, no sábado (5).

Vindo de cinco derrotas seguidas, os cariocas estão há cinco pontos do Sport, primeiro time fora do Z-4.

Daniel Alves desfalca líder São Paulo

Para o confronto de quarta-feira (9), o Tricolor não contará com seu camisa 10, Daniel Alves. O atleta recebeu seu terceiro cartão amarelo, na partida contra o Sport no domingo (6), e desfalcará a equipe. Tchê Tchê deve ocupar a vaga do meia.

Sem seu jogador mais experiente, o desempenho do São Paulo, líder do Brasileirão, cai. O aproveitamento do São Paulo é de 62,2%, no entanto sem Dani Alves, esse número cai para 50%. O jogador é um dos que mais atua dentro de campo. Até hoje, ele foi substituído apenas duas vezes na temporada – uma por lesão contra o Athletico Paranaese e outra contra o Binacional, quando a equipe já goleava o rival.

Com Alves em campo, o São Paulo jogou 38 partidas, mas venceu 20, empatou 11 e perdeu apenas sete. Entretanto, sem seu capitão, a equipe fez 10 jogos, com quatro vitórias, três empates e três derrotas.

Botafogo tem seu pior desempenho em número de vitórias no Brasileirão

Já o Botafogo não deve ter seu técnico à beira do gramado. Afastado logo depois de testar positivo para Covid-19, Eduardo Barroca permanece em isolamento social. O lateral esquerdo Victor Luís também não estará disponível para o confronto. O camisa 6 foi expulso no clássico contra o Flamengo e cumprirá a suspensão na partida do dia 9.

Para se manter na primeira divisão, o Botafogo precisa de pelo menos oito vitórias nas próximas 15 rodadas. O número representa mais que o dobro do que a equipe conseguiu até aqui no campeonato. No total, o Alvinegro venceu apenas três jogos, mas dos três triunfos, dois foram contra equipes da parte de cima da tabela – Palmeiras e Atlético Mineiro. Os outros três pontos a equipe conquistou contra o Sport.

Ademais, o desempenho do Botafogo é o pior, em número de vitórias, em toda sua história no Campeonato Brasileiro por pontos corridos. Antes de 2020, o ano com menos vitórias até a 23ª rodada foi em 2009, quando a equipe conquistou quatro triunfos. Naquela ocasião, a equipe terminou o campeonato em 15ª, com 47 pontos, após uma arrancada na reta final.

Próximos jogos

Após o confronto de quarta (9), o Tricolor volta a campo no domingo, às 18h15, para o Clássico Majestoso, contra o Corinthians. O duelo acontece na Neo Química Arena, e o São Paulo buscará continuar líder.

Já o Botafogo, assim como o São Paulo, não terá vida fácil. O Alvinegro encara o Internacional, no sábado (12), às 19h, no Beira-rio.